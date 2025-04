Embarcação com destino a breves no marajó naufraga neste sábado (5)

A balsa não possui autorização nem cadastro segundo a ARTRAN – Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte, e levava mais de 58 pessoas, entre elas 20 Homens, 32 Mulheres e 8 crianças, com destino a Chaves no Marajó neste sábado, nas proximidades do município de Salvaterra Marajó, quando encalhou e começou a afundar.

Segundo relatos de tripulantes depois de bater em uma pedra, o capitão pediu que colocassem os coletes pois a embarcação começava a afundar, era por volta da meia noite, em meio ao desespero os passageiros pediam ajuda e logo ansiosos e com medo começaram a ligar

Na madrugada de sábado 5 horas após o acidente todos foram resgatados com vida, segundo as autoridades não há número de feridos. As vitimas chegaram bem a Salvaterra, desembarcando na praia do Portinho localizada no município.

A (CPAOR) junto a Polícia Civil de Soure Informaram que estão investigando o caso para registrar a causa do acidente e também seus responsáveis.

Por: Thays Garcia