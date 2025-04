Cão é atingido propositalmente por água quente em Belém, e responsável é detido

O crime aconteceu neste sábado no Bairro Do Curió Utinga em Belém, na passagem Matilda, felizmente o cruel episódio foi registrado por câmeras que capturaram o momento em que o criminoso morador do local, por volta das 8h da manhã atrai um cão vira-lata oferecendo comida, em seguida o cão que é atraído chega perto, e a sangue frio o homem despeja uma panela com água fervente no corpo do animal, que indefeso sai correndo desesperado, o homem fecha o portão de casa. O vídeo do episódio viralizou nas redes sociais e causou revolta nos internautas.

O suspeito foi identificado e levado para a delegacia, no mesmo dia em que cometeu o ato contra o cão, e está respondendo por crime de maus tratos aos animais, podendo pegar de 2 a 7 anos de detenção. A Delegacia Especializada em Meio ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) providenciou o resgate do animal que atualmente recebe os cuidados do Hospital Veterinário Municipal Dr. Vaya.

Por: Thays Garcia