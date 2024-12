Curro Velho é palco do concerto ‘O Ressoar das Princesas na Voz da Amazônia’

Para encantar todos os públicos, o Curro Velho recebe o concerto musical “O Ressoar das Princesas na Voz da Amazônia”, contemplado no edital da Fundação Cultural do Pará, Cultura Livre 2023. O evento começa a partir das 18h30, deste sábado, 14, e tem entrada gratuita. O espaço fica localizado na Rua Prof° Nelson Ribeiro, 287.

O espetáculo combina músicas clássicas das princesas com a rica cultura, história e vivências afro-amazônidas das intérpretes e tem o objetivo é romper estereótipos, utilizando uma linguagem que mistura teatro musical e teatro de cortejo.

Sobre o espetáculo – “O Ressoar das Princesas na Voz da Amazônia” narra a história de três jovens mulheres negras amazônidas que migram de suas ilhas para a capital em busca de realizar os sonhos que cultivaram desde a infância. Suas vozes ecoam como griôs, mantendo vivas as narrativas de suas experiências, assim como as princesas Disney que marcaram a infância de gerações passadas e continuam a habitar o imaginário infantil.

Contemplado pelo prêmio FCP de incentivo à cultura 2023, esta é a primeira apresentação do concerto que conta com uma equipe técnica de 11 profissionais e um elenco composto por Lia Mendes, Suka B e Rayane Trindade, que também é a diretora-geral do evento. O projeto visa ressignificar a cultura centralizada e abrir novas possibilidades narrativas para outros jovens amazônidas.

Serviço

Data: 14 de dezembro

Hora: 18h30

Local: Curro Velho

Endereço: Rua Prof° Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo

Entrada Gratuita

Texto de Arthur Andrade

Fonte: Agência Pará/Foto: Arthur Andrade FCP