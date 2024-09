Datena diz que vai manter sua candidatura após agredir Marçal

Após ser expulso do debate da TV Cultura por agredir o empresário Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) disse que pretende continuar candidato à Prefeitura de São Paulo.

“Eu pretendo me manter candidato até o fim”, disse Datena ao deixar o debate, na noite do domingo, 15.

Segundo o tucano, a decisão, no entanto, “depende do partido”. A agressão de Datena a Marçal ocorreu após uma provocação do empresário em um bloco anterior, quando ele mencionou uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador.

“A acusação que você fez sobre mim eu repito: não foi investigada, porque não havia provas; foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs (acidente vascular cerebral)”, afirmou Datena instantes antes de agredir Marçal.

“O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe”, completou.

Leão Serva, mediador do debate, classificou a agressão de Datena a Pablo Marçal como “um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira”.

