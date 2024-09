Futsal Feminino do Cassazum começa com muitos gols

O I Campeonato de Futebol de Salão Feminino Adulto do Casszum, promovido pela atual diretoria, por meio do Departamento de Esportes, começou com 16 gols marcados e o destaque da rodada inaugural foi o time Fúria da Luz, goleando a equipe Guerreiras do Habe, pelo placar de 8 a 0, tentos Brenda (3), Cleidilene (2), Ana Cristina (2) e Mayara. Os demais resultados foram esses: Batalhão das Estrelas 3 x 1 Fênix e Tempest 3 x 1 Athenas.

O sonho acalentado das associadas militares tornou-se realidade graças à dedicação da presidente Heloísa Helena, que proporcionou todo apoio ao departamento especializado, objetivando atender aos anseios das associadas militares que praticam essa modalidade há muito tempo dentro da agremiação militar.

MASCULINO

Começa amanhã, terça-feira, 17, o Campeonato de Futebol Adulto Masculino, com uma programação dupla prevista para Arena “Pedro Sampaio de Souza”. No primeiro jogo, 18h30, atuarão os times La Barca x Tracaball e, às 20h, jogarão 14 Bis e Dínamo. Os árbitros serão do quadro da Federação Paraense de Futebol, atendendo os pedidos dos dirigentes e treinadores das equipes disputantes.

A equipe da Fraternidade ficará de folga.

FEMININO

Ontem pela manhã, a Coordenação Geral do Certame Feminino de Futebol de Salão confirmou a segunda rodada que acontecerá na quarta-feira, 18, com essas partidas: 19h, atuarão Tempest x Fúria da Luz; 20h, jogarão Fênix x Athenas e as 21h, teremos Guerreiras do Habe x Batalhão das Estrelas.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar