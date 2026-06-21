Edição especial do Programa ‘Por todas Elas’ atende famílias atípicas no Parque da Cidade

Programação no Parque da Cidade reuniu mais de 30 serviços gratuitos de saúde, cidadania, assistência e lazer

A inclusão, o acolhimento e a garantia de direitos marcaram mais uma edição do Programa “Por Todas Elas”, realizada ontem, sábado, 20, no Parque da Cidade, em Belém. Em alusão ao Mês do Orgulho Autista, a ação especial promovida pelo Governo do Pará reuniu uma ampla rede de serviços gratuitos voltados às famílias atípicas, fortalecendo políticas públicas de atendimento às pessoas neurodivergentes e seus familiares.

Idealizado e coordenado pela governadora do Pará, Hana Ghassan, o programa levou à população atendimentos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, inclusão e lazer, além de atividades de conscientização sobre a neurodiversidade. Durante a programação, a governadora visitou os espaços de atendimento, ouviu a população e ressaltou o compromisso do Estado com a inclusão e o fortalecimento da rede de apoio às famílias atípicas.

“Essa é uma manhã dedicada exclusivamente para as famílias atípicas, que estão recebendo uma série de atendimentos médicos, psicológicos e oftalmológicos. Essas famílias, por vezes, precisam também de muito acolhimento e escuta. Nós sabemos que a rotina de uma mãe já é muito desafiadora, de uma mãe autista é muito mais. Seguimos trabalhando para fazer políticas públicas mais efetivas, com elementos que sejam concretos, para que a gente possa ter ações como essa, nos locais que cheguem até aqueles que mais precisam”, afirmou a governadora.

VARIEDADE DE SERVIÇOS

A programação contou com mais de 30 serviços oferecidos de forma gratuita, como emissão e orientações sobre a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos, vacinação, testes rápidos, emissão de documentos, orientação jurídica, cadastro em programas sociais, autocuidado, serviços veterinários e exames oftalmológicos para confecção gratuita de óculos de grau.

A iniciativa estadual contou com a utilização das Carretas da Mulher e do Homem, com atendimentos e exames específicos para cada público; da Carreta da Tomografia, com a oferta de exames de imagem especializados, além da Carreta da Criança e de outras estruturas móveis utilizadas para garantir conforto e agilidade nos atendimentos.

Além dos serviços, o evento garantiu atendimentos informativos, triagens de desenvolvimento infantil, avaliação sensorial auditiva, feira de empreendedorismo inclusivo e atividades recreativas voltadas ao público infantil.

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Marilda Braga, destacou que a ação foi planejada para atender às necessidades das famílias atípicas de forma integrada e humanizada. “Hoje reunimos diversos órgãos do Governo do Estado e parceiros em um único espaço para oferecer atendimento especializado, informação e acolhimento. É uma ação construída com muito carinho para garantir que essas famílias tenham acesso aos serviços de que precisam e se sintam verdadeiramente incluídas e respeitadas”, enfatizou.

‘AÇÃO FANTÁSTICA’

Para muitas famílias, a ação representou uma oportunidade de acesso facilitado a serviços essenciais. A dona de casa Elen Cruz aproveitou a programação para garantir atendimentos ao filho Henrique. “Esse serviço é muito importante. Uma ação fantástica. Tive a oportunidade de passar por vários espaços, e fomos direto para o atendimento oftalmológico, pois estávamos precisando muito. Ver um espaço como este, criado para a diversão e o lazer, ser utilizado também para levar atendimentos às famílias, às crianças, é algo muito relevante”, disse Elen.

Quem também aprovou a ação foi Jeiziane Freitas, que levou o filho, Beney Amin, para ser atendido na avaliação nutricional oferecida por meio da Carreta da Criança, estrutura móvel equipada para garantir atendimento de saúde especializado ao público infantil.

“Essa ação é muito importante, pois está atendendo pessoas que realmente precisam. Crianças especiais que, às vezes, estão há um tempo esperando ser chamadas para avaliação com um especialista. Então, essa ação do governo tá sendo muito importante para nós, mães atípicas, pois facilita o nosso acesso a estes atendimentos”, destacou.

AVANÇO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Criado em 2024 pela governadora Hana Ghassan, o Programa “Por Todas Elas” promove ações integradas de saúde, cidadania, assistência social e lazer em diversas regiões do Pará. Desde o lançamento, as ações itinerantes já garantiram mais de 350 mil atendimentos, ampliando o acesso da população a serviços essenciais e fortalecendo as políticas públicas de inclusão, cidadania e qualidade de vida.

A edição especial deste sábado reforçou o compromisso do Governo do Pará com a valorização da neurodiversidade e a construção de uma sociedade mais inclusiva, assegurando atendimento humanizado e acesso a direitos para milhares de famílias paraenses.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias