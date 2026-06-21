Paysandu marca nos acréscimos, vence fora de casa e assume vice-liderança da Série C

O Paysandu Sport Club voltou a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro e em grande estilo. No sábado, 20, no Castelão, em São Luís, o Papão bateu o Maranhão Atlético Clube por 1 a 0, com gol salvador de Ítalo nos acréscimos da partida.
O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.
Após duas rodadas sem triunfo, o time bicolor mostrou força fora de casa e conquistou três pontos fundamentais na luta pela classificação à segunda fase. O resultado coloca o Paysandu momentaneamente na vice-liderança, com 20 pontos, apenas um atrás do líder Guarani Futebol Clube.
A partida foi equilibrada, com alternância de domínio. O Papão criou mais oportunidades, especialmente na primeira etapa, com destaque para Kleiton Pego, que levou perigo constante. No segundo tempo, as alterações do técnico Júnior Rocha foram decisivas.
As entradas de Ítalo e Tiago Índio deram nova dinâmica ao ataque. E foi justamente da dupla que saiu o gol da vitória: Tiago Índio finalizou, o goleiro Vitão rebateu, e Ítalo apareceu bem para empurrar para o fundo das redes aos 49 minutos.
Agora, o Paysandu volta suas atenções para o duelo contra o Santa Cruz Futebol Clube, no próximo sábado, 27, no Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu, em Belém.
Por NAZARÉ SARMENTO/Imagens: Reprodução