Em 1º lugar em 49 países: Espetáculo de ação explosivo no estilo Duro de Matar conquista as paradas do Amazon Prime Video

Em G20, uma presidente dos EUA segue os passos do protagonista de Duro de Matar, John McClane, e precisa eliminar terroristas sozinha.

Um presidente dos EUA que precisa provar seu valor praticamente sozinho contra um grupo de terroristas loucos é um tema frequente no cinema de ação. Imediatamente nos vêm à mente filmes como Força Aérea Um, O Ataque e Invasão à Casa Branca, nos quais os políticos mais poderosos do mundo precisam se defender no melhor estilo Duro de Matar contra uma ameaça aparentemente superior.

E agora no Amazon Prime Video, G20 é mais um sucesso deste calibre. Neste caso, a vencedora do Oscar Viola Davis precisa enfrentar o perigo – e já os primeiros pôsteres do espetáculo de ação apresentavam a atriz como uma amazona armada com uma arma carregada. E isso está funcionando: G20 estreou no serviço de streaming em 10 de abril de 2025 e ocupou a primeira posição em 49 países durante os primeiros dias de exibição – segundo dados do portal FlixPatrol, especializado em números de streaming.

Os números levantam questões

G20 é realmente um sucesso? Pelo menos parece que sim. Em 49 dos 50 países avaliados neste caso, o filme de ação ocupa a primeira posição. Apenas na Índia alcançou somente o quarto lugar. No entanto, permanece questionável por que neste caso apenas os dados de 50 países são registrados no Flixpatrol. Para outros lançamentos do Amazon Prime Video, às vezes são registrados números de visualização de mais de 100 países – no caso de G20, são apenas cerca da metade.

É possível que não haja dados disponíveis dos países ausentes. No entanto, o fato de que nenhum número foi adicionado nos últimos dias contradiz isso. Também é possível que G20 não tenha sido lançado em todos os lugares no serviço de streaming. Neste caso, os números seriam absolutamente extraordinários.

De qualquer forma, pode-se afirmar que G20 teve um bom começo – e o interesse pelo filme de ação parece continuar. No entanto, permanecem algumas questões que talvez possam ser esclarecidas no futuro.

Reprodução Adoro Cinema Giovanni Rodrigues