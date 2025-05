Esta série de zumbis de 16 episódios recebe avaliações ainda melhores que The Walking Dead – até Stephen King é fã!

The Walking Dead é o suprassumo quando se trata de séries de zumbis? Não segundo a plataforma americana Rotten Tomatoes.

Quando se trata de filmes de zumbis, a maioria das pessoas provavelmente pensa primeiro em Extermínio ou em um dos clássicos de George A. Romero (O Despertar dos Mortos). Já em termos de séries de zumbis, parece que para muitos só existe The Walking Dead. Não é surpresa: as 11 temporadas do sucesso da AMC emocionaram e chocaram milhões de espectadores em todo o mundo, e com até agora seis séries spin-off, o sucesso da TV se transformou em uma franquia completa.

The Walking Dead definitivamente estabeleceu novos padrões para o gênero de mortos-vivos na televisão. No entanto, existe outra série de zumbis que ganhou um International Emmy Award de Melhor Série Dramática – e que tem avaliações ainda melhores no site americano agregador de críticas Rotten Tomatoes!

Trata-se da série francesa Les Revenants, que com 16 episódios e 2 temporadas tem um formato muito mais compacto que The Walking Dead, mas não é menos impressionante. Incríveis 97% das críticas avaliadas no Rotten Tomatoes são positivas, enquanto 91% dos usuários se mostram entusiasmados. Para comparação: The Walking Dead alcança apenas 79% (crítica) e 78% (usuários) de aprovação!

Do que se trata Les Revenants?

Les Revenants, título original, se passa em uma pequena cidade francesa que é assombrada por um fenômeno assustador: de repente, vários moradores que estavam mortos há anos aparecem vivos em suas casas. Eles não mostram sinais de envelhecimento e não sabem que morreram. Mas a alegria pelo retorno inesperado de entes queridos dura pouco – pois além dos estranhos acontecimentos criarem profundas divisões dentro da comunidade, logo começam a acontecer assassinatos misteriosos…

Stephen King se revelou um grande fã da série, e críticos fizeram comparações com o marco do mistério de David Lynch, Twin Peaks. Depois que a série causou grande impacto na França, o canal a cabo americano A&E encomendou um remake em 2014, mas foi cancelado após apenas uma temporada por falta de sucesso.

Les Revenants pode não alcançar a popularidade de The Walking Dead, mas com a mencionada pontuação sensacional no Rotten Tomatoes, a produção é certamente uma excelente descoberta (não apenas) para fãs do gênero. Mas isso é suficiente para ser uma das melhores séries de terror de todos os tempos?

Reprodução Adoro Cinema Giovanni Rodrigues