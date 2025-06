Em congresso do PSB, Alckmin chama Lula de “companheiro de trincheira”

Antigos adversários políticos, os dois formaram a chapa vencedora em 2022 e vêm reforçando a aliança neste novo ciclo do governo

Da CNN

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “companheiro de trincheira” durante o encerramento do XVI Congresso Nacional do PSB neste domingo (1º).

“Dizem que houve um diálogo e um soldado pergunta ao outro: ‘quem é seu companheiro de trincheira? E ele respondeu: de que isso importa? E ele disse: importa mais que a própria guerra’. Nós estamos honrados, presidente, felizes por ser o seu companheiro de trincheira na defesa da democracia”, afirmou Alckmin.

Antigos adversários políticos, os dois formaram a chapa vencedora em 2022 e vêm reforçando a aliança neste novo ciclo do governo.

No início do discurso, o vice-presidente também ressaltou a presença de Lula no evento, dizendo não ser “comum um presidente da República comparecer a congressos de partidos que não o seu”.

Alckmin ainda afirmou que o país vive um novo momento após ter enfrentado ameaças institucionais.

“A democracia esteve em risco. Se perdendo a eleição, tentaram um golpe, imagine se tivessem ganho?”, disse. O vice-presidente estaria entre os alvos de uma tentativa de assassinato investigada no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado após o pleito de 2022.

O vice também defendeu os avanços do governo em áreas como educação, citando a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e ações voltadas à ampliação de creches e escolas.

Mencionou a superação do negacionismo em relação às vacinas, a reversão das altas taxas de desmatamento e destacou a realização da COP30, marcada para acontecer em Belém (PA) no fim do ano.

“No principal, avançamos: emprego, renda e massa salarial”, afirmou. Alckmin também destacou a nova política industrial e agradeceu ao deputado Hugo Motta pelo apoio ao Projeto de Lei Complementar Acredita Exportação, voltado ao pequeno empreendedor.

