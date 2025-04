Durante abertura da conferência da ONU em Belém, Fachin destaca a importância da união coletiva para a segurança da Amazônia

A Conferência de Alto Nível da ONU, Segurança Humana e Justiça Climática, que ocorreu durante a manhã desta segunda-feira (07) em Belém. O vice-presidente do Supremo tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, abriu a primeira sessão da conferência com sua importante fala abordando a segurança humana, justiça climática, e aprofundou seu discurso envolto ao combate a macrocriminalidade, crime que envolve grandes quantidades de vítimas e tem como objetivo o lucro, e que é recorrente na Amazônia.

Em seu discurso o ministro deu ênfase, aos desafios impostos pela macrocriminalidade à região amazônica, também destacando a difícil dinâmicas, sociais, políticas, e econômicas que envolve esse fenômeno criminoso. Fachin destacou o impacto devastador que a macrocriminalidade traz para o crescimento econômico, a exclusão social, e a proteção ambiental. Segundo um estudo da ONU, CDE, o Banco Mundial, essa macrocriminalidade agrava as criminalidades sociais, que atinge principalmente as populações em vulnerabilidade.

Sobre o meio ambiente o ministro enfatizou que a exploração ilegal de recursos naturais, entre eles o desmatamento, e o tráfico de animais “Prejudica a biodiversidade, e enfraquece a fiscalização favorecendo a impunidade, especialmente quando há concluiu entre agentes públicos e privados” afirmou.

Na conclusão de sua importante fala sobre as principais faces da macrocriminalidade. Fachin ressaltou a importância do pensamento coletivo, que exerce um papel crucial para que haja um combate significativo reafirmou que para lutar contra esse problema na Amazônia, é preciso comprometimento da sociedade como um todo, e a falta de ações efetivas, com a falta da força das instituições locais, significa uma ameaça grave a segurança pública e ao futuro com sustentabilidade da Amazônia e do planeta.

Por: Thays Garcia

Imagem: Marco Santos