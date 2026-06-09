Enamed 2026: Inscrições começam no dia 15 de junho; veja quem deve fazer

Edital publicado pelo Inep traz calendário completo, formato da prova com 100 questões e regras para estudantes e médicos graduados.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou o edital com as regras e prazos para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2026. As inscrições estarão abertas entre os dias 15 e 29 de junho, realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Enamed.

Durante o mesmo período de inscrição, os candidatos que necessitarem poderão solicitar atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. Os recursos de acessibilidade serão assegurados pelo Inep mediante comprovação da necessidade e aprovação da autarquia.

Quem Deve Participar?

O exame possui públicos obrigatórios e uma modalidade voluntária:

Obrigatório (Concluintes): Estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina, habilitados e inscritos pelo coordenador do curso no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026.

Estudantes concluintes dos cursos de graduação em medicina, habilitados e inscritos pelo coordenador do curso no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026. Obrigatório (4º Ano): Estudantes do quarto ano de medicina, também inscritos pelo coordenador do curso de graduação. (Nota: Para os alunos destas duas categorias regulamentares, a inscrição no Enade já confirma automaticamente a participação no Enamed).

Estudantes do quarto ano de medicina, também inscritos pelo coordenador do curso de graduação. (Nota: Para os alunos destas duas categorias regulamentares, a inscrição no Enade já confirma automaticamente a participação no Enamed). Voluntário (Graduados): Médicos já graduados que tenham interesse em utilizar o resultado do exame nos processos seletivos de residência médica de acesso direto do Enare 2026/2027.

Atenção: Todos os participantes deverão preencher obrigatoriamente o Questionário do Estudante, destinado a coletar dados para traçar o perfil do candidato e o contexto de sua formação.

Aplicação e Formato das Provas

As provas do Enamed 2026 serão aplicadas no dia 13 de setembro (no turno da tarde), em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Estrutura: O caderno de prova será composto por 100 questões de múltipla escolha , cada uma com quatro alternativas e apenas uma resposta correta.

O caderno de prova será composto por , cada uma com quatro alternativas e apenas uma resposta correta. Avaliação: A nota será calculada com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e terá validade de três anos (regra que não se aplica aos estudantes do 4º ano de graduação).

Integração com o Enare 2026/2027

Os médicos graduados ou estudantes concluintes que pretendem utilizar a nota do Enamed para ingressar no Exame Nacional de Residência (Enare) devem ficar atentos às regras do edital próprio da residência, publicado pela HU Brasil (antiga Ebserh), que rege os critérios de inscrição, taxas e isenções.

Novidade desta edição: Candidatos que possuem um resultado válido do Enamed 2025 poderão escolher, no ato da inscrição do Enare, se preferem utilizar a nota antiga ou se realizarão a prova do Enamed 2026 para tentar uma nova pontuação.

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