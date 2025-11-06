sexta-feira, novembro 7, 2025
Encontro de líderes paraenses no espaço da COP-30

Um raro momento, o encontro de líderes paraenses. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira, 06, quando o governador Helder Barbalho, ao lado de sua mulher, a primeira dama Daniela Barbalho, e da vice-governadora Hana Ghassan encontraram com o casal de empresários Carlos Santos e sua esposa, dona Aline Santos.

Carlos Santos é ex-governador do Estado do Pará, comunicador, empresário e Youtuber. Dona Aline é a administradora do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresa do Grupo Marajoara de Comunicação.

Foi um encontro animado, de trocas de experiências e muito entusiasmo com a realização, em Belém, da COP 30.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ

