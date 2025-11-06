Lula anuncia ampliação de áreas marinhas protegidas e destaca papel do Brasil na defesa da Amazônia Azul

DURANTE SESSÃO DA CÚPULA DO CLIMA, EM BELÉM, PETISTA REFORÇA COMPROMISSO COM O DESMATAMENTO ZERO E A PROTEÇÃO DOS OCEANOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 06, que o governo federal vai ampliar a cobertura das áreas marinhas protegidas no país, com atenção especial à chamada Amazônia Azul, território oceânico estratégico que se estende por toda a costa brasileira.

O pronunciamento ocorreu durante a abertura da primeira sessão temática da Cúpula do Clima, intitulada “Florestas e Oceanos”, que integra a programação preparatória para a COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que será oficialmente aberta na próxima segunda-feira, 10, em Belém.

“O Brasil vai proteger a Amazônia Azul, com planejamento marinho e proteção de mangues e corais. Vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global de Biodiversidade”, afirmou Lula.

O presidente também anunciou que o país só autorizará a exploração de recursos minerais nessas regiões após a realização de estudos de impacto ambiental e que novas unidades de conservação serão criadas.

A Amazônia Azul abrange a superfície e o subsolo marinho na plataforma continental brasileira — uma área de biodiversidade e riqueza natural que o governo quer preservar dentro de sua agenda climática.

Crise climática e compromisso global

Em tom de alerta, Lula afirmou que a crise climática já atinge “pontos de não retorno”, citando o branqueamento dos recifes de corais e o aquecimento dos oceanos, que afetam diretamente o regime de chuvas na Amazônia e aumentam o risco de savanização da floresta.

“Nenhum país enfrentará a crise climática sozinho. É hora de unir forças e liberar sinergia entre os acordos ambientais”, declarou, defendendo o multilateralismo como caminho para respostas efetivas.

O presidente lembrou acordos internacionais históricos — como a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar e o Protocolo de Montreal — e confirmou que o Brasil deve ratificar até o fim do ano o Tratado de Alto Mar, previsto para entrar em vigor em 2026.

DESMATAMENTO ZERO ATÉ 2030

Lula reafirmou o compromisso de alcançar o desmatamento zero até 2030, destacando que o país já reduziu pela metade o desmatamento na Amazônia e alcançou a menor taxa da série recente.

Ele também anunciou a meta de recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas nos próximos dez anos, ressaltando que a preservação das florestas depende da melhoria das condições de vida das populações que nelas vivem.

“Essa é a COP da verdade — um pacto pela vida de florestas, oceanos e humanidade. É hora de transformar ambição em ação e de reencontrar o equilíbrio entre crescimento e sustentabilidade”, concluiu o presidente.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ