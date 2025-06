Esporte e corrida: Belém terá etapa do Cross Urbano em julho no Mangueirão

O circuito do evento percorrerá o Brasil com sete etapas nesta temporada. A inovação é que ele utilizará estádios brasileiros, e não as vias públicas, para suas provas.

Belém se prepara para sediar uma etapa do Cross Urbano CAIXA! Com o apoio do Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a corrida chega à capital paraense em 12 de julho.

Conhecida como a “corrida dos estádios”, esta será a segunda etapa da edição 2025 do circuito, com largada prevista para às 19h no Estádio Mangueirão. Os participantes percorrerão um trajeto de 6km dentro da arena.

Sobre o Circuito Cross Urbano CAIXA

Lançado em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, o circuito foi criado para incentivar o uso multiuso das grandes arenas do país. Com sete etapas ao longo da temporada, o evento se destaca por não utilizar as vias públicas, realizando suas provas exclusivamente dentro dos estádios. Desde sua criação, já foram 26 etapas em alguns dos maiores estádios de futebol brasileiros.

Inscrições e Kit

As inscrições para a etapa de Belém do Circuito Cross Urbano CAIXA já estão abertas! Você pode se inscrever pelo Instagram do evento, na página @crossurbanocaixa, ou pelo site oficial: www.crossurbanocaixa.esp.br. O valor inicial é de R$ 90,00.

O Kit Cross do participante inclui:

Camisa dry fit

Lanterna LED de cabeça

Sacola

Pochete 3 em 1 (para celular, squeeze e chaves)

O Cross Urbano CAIXA é organizado pela Corpore Sano, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, e a etapa em Belém conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – Governo do Pará.

Calendário 2025

25/05 – Guará – Brasília (DF) – realizada

12/07 – Estádio Mangueirão – Belém (PA)

19/07 – Estádio Albertão – Teresina (PI)

10/08 – Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP)

06/09 – Arena Castelão – Fortaleza (CE)

04/10 – Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Etapa de encerramento – Rio de Janeiro (RJ) – Maracanã ou Parque Olímpico da Barra – data a definir.