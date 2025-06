Atendimento a autistas: inscrições abertas para capacitação no Pará

A capacitação presencial da ETSUS e do CIIR acontece no primeiro centro público do Brasil dedicado à formação de profissionais do SUS sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Servidores da saúde do Pará, tanto estaduais quanto municipais, que trabalham com pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA), já podem se inscrever na primeira turma de 2025 do curso de capacitação “Vigiar é Preciso: A Importância da Vigilância do Desenvolvimento Infantil no Transtorno do Espectro Autista”.

Detalhes da Formação

A capacitação será realizada presencialmente de 23 a 27 de junho no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), que faz parte do complexo do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) em Belém. O Cetea é o primeiro centro de capacitação de profissionais do Brasil focado na assistência a pessoas com TEA.

Este curso é parte do 1º Eixo Formativo de uma iniciativa da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde do Pará “Dr. Manuel Ayres” (ETSUS/PA), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Ele é exclusivo para servidores da saúde que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente aqueles dos 144 municípios das 12 Regiões de Integração do estado do Pará.

Com uma carga horária de 50 horas, distribuídas entre aulas teóricas e práticas, o curso tem como objetivo qualificar esses profissionais para a identificação precoce e o acompanhamento sistemático do desenvolvimento infantil de crianças com autismo.

Serviço: O CIIR/Cetea é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O CIIR está localizado na Rodovia Arthur Bernardes, nº 1000, também na capital paraense. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará