Estado conclui Circuito Paraense de Skate Street 2025, e atletas seguem para o nacional

O Circuito Paraense de Skate Street 2025 chegou ao fim neste fim de semana com a realização da etapa final em Marabá, reunindo mais de 100 atletas de diversas regiões do estado incluindo categorias infantil, juvenil, amadora e master e confirmando o compromisso do Pará com o esporte urbano e a promoção de novos talentos.

A competição foi organizada pela Federação Paraense de Skate (FPS) em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e teve como palco o Skate Park de Marabá, espaço que se tornou referência na cena do skate local. Durante todo o circuito, foram realizadas etapas em municípios como Belém, Santarém e Paragominas, fortalecendo a integração esportiva e incentivando a prática em diferentes regiões do estado.

Os atletas que se destacaram em Marabá agora avançam para o Campeonato Brasileiro de Skate Street, levando o nome do Pará ao cenário nacional. Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, o circuito é uma vitrine para novos talentos e uma forma de valorizar o esporte como ferramenta de transformação social. “Estamos abrindo portas para a juventude, mostrando que o skate também é um caminho de oportunidade e expressão cultural”, destacou.

Além das competições, o evento contou com apresentações musicais, oficinas de grafite e rodas de conversa sobre o papel do esporte na construção de comunidades mais inclusivas. A iniciativa também reforçou a importância do investimento público em infraestrutura esportiva, garantindo espaços adequados e seguros para os praticantes.

Com o encerramento da edição 2025, a expectativa é que o circuito continue crescendo e atraindo cada vez mais jovens. O sucesso das etapas e o entusiasmo do público mostraram que o skate já faz parte da identidade esportiva e cultural do Pará, consolidando o estado como um dos polos mais promissores da modalidade no Norte do país.

Imagem: Divulgação

