Parque da Cidade receberá “Natal Encantado” com atrações culturais e Papai Noel em Belém

O clima natalino já começa a tomar conta de Belém. A partir do dia 6 de dezembro, o Parque da Cidade se transforma em um verdadeiro cenário de conto de fadas com o evento “Natal Encantado”, que promete encantar famílias, turistas e amantes dessa época mágica. A programação segue até 6 de janeiro de 2026, com entrada gratuita e atrações para todas as idades.

A iniciativa, realizada pelo Governo do Pará, em parceria com a Solar Coca-Cola, vai oferecer uma experiência imersiva, com decoração luminosa, apresentações culturais, espaços interativos e, claro, a aguardada Casa do Papai Noel. Um dos grandes destaques será uma árvore de Natal de 20 metros de altura, que promete se tornar um dos pontos mais fotografados da cidade.

O público também poderá passear por túneis e arcos de luz, visitar um presépio em tamanho real, e se encantar com uma “floresta iluminada” formada por árvores de LED. Até o lago do parque ganhará um toque especial, com vitórias-régias luminosas que refletem o espírito amazônico do Natal paraense. O Bosque das Seringueiras e as quadras esportivas também receberão ambientações temáticas e cheias de cor.

Além do encanto visual, o evento contará com uma agenda cultural diversificada, incluindo apresentações musicais, corais, grupos de dança, teatro e atividades infantis. A proposta é unir o tradicional espírito natalino com a valorização da arte e da cultura local.

O governador Helder Barbalho destacou que o “Natal Encantado” é mais do que uma celebração: é uma oportunidade de fortalecer o turismo e o lazer na capital paraense. “Esse evento reforça a importância de ocupar os espaços públicos com alegria, fé e cultura, promovendo também o desenvolvimento do nosso turismo”, afirmou.

Com a expectativa de atrair milhares de visitantes, o Natal Encantado do Parque da Cidade promete se firmar como um dos eventos mais esperados do fim de ano em Belém, marcando o encerramento de 2025 com brilho, emoção e o espírito amazônico de celebração.

Imagem: Agência Pará