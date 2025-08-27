Estado entrega 245 títulos de terra e garante segurança jurídica a famílias de Santo Antônio do Tauá

O Governo do Pará entregou, nesta quarta-feira, 27, um total de 245 títulos de terra definitivos a famílias de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense. A ação, coordenada pelo Instituto de Terras do Pará – Iterpa, representa a garantia da posse legal da terra, assegurando dignidade, segurança jurídica e novas oportunidades de desenvolvimento para agricultores familiares e comunidades tradicionais.

Na ocasião, também foi concedido o Título de Reconhecimento de Domínio Coletivo à comunidade quilombola Nova Betel, localizada em Tomé-Açu, beneficiando cerca de 500 pessoas.

A vice-governadora Hana Ghassan, que conduziu a entrega, destacou a importância da iniciativa para transformar a vida das famílias.

“Todas as famílias que estão recebendo construíram seus sonhos nessa terra, construíram suas vidas. Guardem na memória o dia de hoje, porque a partir de agora, essa terra é de vocês, e ninguém poderá dizer o contrário. Que vocês possam ter segurança na vida, acabar com os conflitos, prosperar e viver em paz. O Governo do Estado está junto com vocês”, afirmou Hana.

SONHOS REALIZADOS NO CAMPO

Entre os beneficiados, histórias de luta e conquista marcaram a cerimônia. Benigna Soares, de 49 anos, moradora da comunidade São Luís, celebrou a conquista.

“Eu ganhei esse terreno como herança de família. É um orgulho pra mim receber esse título. É o sonho de todo mundo. Agora tenho segurança para trabalhar e cuidar da minha terra”, disse emocionada.

Já Maria Estela Ferreira, 69 anos, também da comunidade São Luís, ressaltou a realização de um desejo antigo. “A gente faz roça e conquistei essa terra quando meu marido era vivo. Hoje sei que a terra é minha, dos meus filhos, e saio muito feliz por isso”, contou.

COMUNIDADES TRADICIONAIS

O quilombola Clóvis Matias Chermont, representante da comunidade Nova Betel, lembrou a luta coletiva até a conquista da titulação.

“Viemos lutando há vários anos por esse reconhecimento, porque somos um território quilombola tradicional e preservamos a floresta. O Estado vem titulando áreas coletivas e individuais, e esse é um momento de gratidão. Vamos comemorar na nossa comunidade”, disse.

AGRICULTURA FAMILIAR

De acordo com o presidente do Iterpa, Bruno Kono, a ação consolida o compromisso do Governo com o desenvolvimento do campo.

“Hoje serão entregues 245 títulos, que somam 825 imóveis regularizados no município desde 2019. A titulação é voltada para a agricultura familiar, que abastece as feiras da Região Metropolitana de Belém e garante mais qualidade de vida para quem vive no campo”, explicou.

A entrega contemplou famílias das comunidades Campo Serrado I e II, Tabatinga, Monte Sião II, São Luiz da Laura, João Coelho I e II, Livramento, São Sebastião, Laranjal, Vista Alegre, Campo Limpo, Vila do Espírito Santo, Ramal do Açaí, 1º de Maio e Vila Alegre, além de localidades ao longo da rodovia estadual PA-140.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias