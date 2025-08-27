quarta-feira, agosto 27, 2025
Transparência ambiental permite acesso a oportunidades lucrativas

Conforme estudo The 2025 Disclosure Dividend, publicado este mês pelo CDP – a maior plataforma global de divulgação ambiental –, empresas podem obter até 21 vezes de retorno para cada dólar investido na mitigação de riscos climáticos. A pesquisa, baseada em dados de cerca de 25 mil empresas de diferentes regiões do mundo que reportaram voluntariamente em 2024 por meio do CDP, ressalta o valor real da transparência ambiental, especialmente em um cenário em que os desastres climáticos podem elevar os custos da inação a US$ 38 trilhões por ano até 2050.

Além disso, o estudo indica que 90% das empresas globais que reportam por meio do  CDP já possuem ou pretendem implementar processos para identificar dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais, com 43% das grandes empresas informando ter um plano de transição climática em andamento. “As empresas que medem e gerenciam seus impactos ambientais não só protegem suas operações para o futuro, como também conquistam ganhos financeiros e estratégicos concretos. O dividendo da divulgação é real – e nunca foi tão forte o argumento de negócios para aproveitá-lo”, afirma Sherry Madera, CEO do CDP.

Por Jobson Marinho/Foto: Divulgação

