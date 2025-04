Estado entrega cheques do “Bora Estudar” para estudantes em Marabá

Com incentivos à educação pública, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação – Seduc-PA, já contemplou quase 18 mil estudantes com o Programa “Bora Estudar”, ontem, sábado, 05. O dia foi de alegria para os contemplados que ganharam cheques no valor de R$ 10 mil cada.

Os estudantes que receberam os cheques são das escolas estaduais pertencentes à Diretoria Regional de Ensino (DRE) da Seduc em Marabá, na Região de Integração de Carajás. A entrega fez parte da agenda de eventos do governador do Estado, Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan no município, que completa 112 anos de fundação.

O Secretário Adjunto de Gestão de Regime de Colaboração da Seduc, professor Diego Maia, acompanhou as entregas das premiações e destacou o impacto social do Programa para os estudantes e suas famílias. “O Bora Estudar é um programa importantíssimo para reconhecer o desempenho dos estudantes da rede pública. É uma bonificação de 10 mil reais que envolve a compra de materiais de construção, que acaba potencializando a moradia de toda a família. É um programa de desempenho, mas que não beneficia só os estudantes, mas toda a sua família. Estamos fechando aí um ciclo de quase 18 mil estudantes premiados, considerando aí tanto os que tiveram melhor desempenho em suas turmas, mas também os que tiveram um bom desempenho no Enem, um incentivo importantíssimo do Governo do Estado para que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes possam aí cada vez mais se interessar pelo estudo e receber esse apoio familiar que também é muito importante”, afirmou.

Nos 13 municípios pertencentes à Diretoria Regional de Ensino (DRE) de Marabá, 661 já receberam a bonificação, que é um incentivo e valorização na educação desses jovens. Os dez estudantes contemplados nesta nova chamada de entrega dos cheques são das Escolas Estaduais de Ensino Médio Acy de Jesus de Barros e Geraldo Mendes de Castro Veloso.

O coordenador de Gestão Pedagógica da DRE de Marabá, José Orlando Lima de Moraes ressalta que o Programa foi um grande incentivador para a melhoria do desempenho dos estudantes e da participação dos pais na vida escolar dos filhos.

“O esforço dos alunos para ampliar as suas oportunidades de aprendizagem, dando mais atenção às aulas e se esforçando para desenvolver as tarefas, passou a ser uma rotina, observado na vida de muitos alunos, além do cuidado dos pais para estimular, cobrar e acompanhar os filhos para que fossem contemplados com o programa. Isso impacta no interesse dos alunos e coloca foco nos estudos para além de saírem vitoriosos e com suas satisfações pessoais garantidas. Eles carregam mais orgulho, ainda, pela possibilidade de ajudarem os pais a melhorarem suas condições de moradia”, destacou José Orlando de Moraes.

Entre os contemplados que receberam a premiação está a estudante Jamile Pires dos Santos, da Escola Rural Acy de Jesus de Barros. Durante a cerimônia de entrega dos cheques, ela revelou como pretende aplicar o recurso do Programa.

“Eu ainda tô pensando, mas eu vou cuidar da minha casa, investir no meu quarto pra que fique mais adequado para os meus estudos. Esse incentivo do governo é muito importante pra nós, porque muitos não têm condições de ter uma boa casa, por isso é um incentivo para nós continuarmos estudando”, disse a estudante.

SOBRE O PROGRAMA

O “Bora Estudar” é um programa social de valorização, reconhecimento e incentivo à educação dos estudantes paraenses por meio de bonificação. Ao se destacarem nos estudos, obtendo melhor desempenho escolar ou nota a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), eles recebem uma premiação no valor de R$ 10 mil, cada um, para usarem na construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação em suas moradias.

Lançado em maio de 2024 pelo governo do Pará e executado pela Seduc, o “Bora Estudar” é um programa inédito no Brasil de incentivo à educação. Os investimentos já somam mais de R$180 milhões em benefícios destinados aos estudantes.

Entre os contemplados que receberam a premiação está a estudante Jamile Pires dos Santos, da Escola Rural Acy de Jesus de Barros. Durante a cerimônia de entrega dos cheques, ela revelou como pretende aplicar o recurso do Programa.

“Eu ainda tô pensando, mas eu vou cuidar da minha casa, investir no meu quarto pra que fique mais adequado para os meus estudos. Esse incentivo do governo é muito importante pra nós, porque muitos não têm condições de ter uma boa casa, por isso é um incentivo para nós continuarmos estudando”, disse a estudante.

SOBRE O PROGRAMA

O “Bora Estudar” é um programa social de valorização, reconhecimento e incentivo à educação dos estudantes paraenses por meio de bonificação. Ao se destacarem nos estudos, obtendo melhor desempenho escolar ou nota a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), eles recebem uma premiação no valor de R$ 10 mil, cada um, para usarem na construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação em suas moradias.

Lançado em maio de 2024 pelo governo do Pará e executado pela Seduc, o “Bora Estudar” é um programa inédito no Brasil de incentivo à educação. Os investimentos já somam mais de R$180 milhões em benefícios destinados aos estudantes.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias