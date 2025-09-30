terça-feira, setembro 30, 2025
Estado entrega mais de 1.500 novos óculos de grau na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém

O Governo do Pará realizou, ontem, segunda-feira, 29, a entrega gratuita de 1.515 óculos de grau a moradores dos bairros Jurunas, Condor e áreas próximas, em Belém. A ação foi resultado dos atendimentos realizados durante o programa “Por Todas Elas”, no último dia 1º de setembro, na Usina da Paz Jurunas/Condor, quando centenas de pessoas passaram por consultas e exames oftalmológicos gratuitos.

Presente na entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância da iniciativa. “Estamos aqui na Usina da Paz para entregar os óculos a quem passou pela consulta oftalmológica, escolheu sua armação e agora recebe gratuitamente esse benefício. É uma forma de cuidar da saúde visual e melhorar a vida da nossa população, principalmente de quem mais precisa”, afirmou.

A vice-governadora Hana Ghassan ressaltou o impacto da ação. “A entrega de óculos significa dignidade, inclusão e cuidado. Muitas mulheres e famílias que não teriam condições de arcar com esse custo agora têm a oportunidade de enxergar melhor e viver com mais autonomia”, frisou.

Além dos óculos, o Estado também entregou onze cadeiras de rodas, beneficiando Pessoas com Deficiência (PcD) e reforçando o compromisso em garantir mais qualidade de vida à população.

Entre os beneficiados, a emoção foi evidente. A aposentada Raimunda Pantoja, de 87 anos, recebeu uma nova cadeira de rodas e também garantiu seus óculos de grau. “É uma bênção. Já não consigo mais ficar em pé sozinha, e agora com a cadeira e os óculos minha vida vai melhorar muito. Estou muito agradecida”, contou, emocionada.

Já a moradora do Jurunas, Celeste Magno, também não conteve a alegria. “Eu estava precisando demais. Meus óculos antigos quebraram e já não enxergava quase nada. Esses novos chegaram na hora certa. Estou muito feliz e agradecida por essa oportunidade” disse.

O PROGRAMA

Criado em 2024, o “Por Todas Elas” já soma mais de 170 mil atendimentos em todo o Estado. A iniciativa oferece mais de 30 serviços gratuitos em saúde, cidadania e lazer, com foco no atendimento às mulheres e às famílias paraenses.

Serviço

Pessoas atendidas na ação do dia 1º de setembro que não conseguiram comparecer à entrega ontem, podem fazer a retirada dos óculos diretamente na Usina da Paz Jurunas/Condor, localizada na travessa Quintino Bocaiúva, s/n, entre a Avenida Bernardo Sayão e a Travessa Honório José dos Santos. É necessário apresentar um documento oficial de identificação para fazer a retirada.

Em caso de possíveis problemas nos óculos entregues, os interessados também devem procurar a Usina da Paz Jurunas/Condor para solicitar as correções necessárias.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

