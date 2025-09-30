Ineaf celebra 30 anos de atuação na formação e pesquisa em diálogo com o campo

O Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares da Universidade Federal do Pará (Ineaf/UFPA) completa, no dia 2 de outubro de 2025, três décadas de contribuição à formação, pesquisa e extensão voltadas à agricultura familiar na Amazônia. A celebração acontece no Auditório Setorial Básico 1, no Campus Guamá da UFPA, das 8h15 às 18h, com programação aberta ao público.

Criado em 1995, o Ineaf nasceu com a proposta interdisciplinar de Pesquisa-Formação-Desenvolvimento, promovendo diálogo constante entre universidade, organizações sociais e povos tradicionais, sendo um espaço acadêmico conectado diretamente com as demandas sociais. Ao longo desses 30 anos, consolidou sua atuação na formação de recursos humanos, na produção de conhecimento e no fortalecimento da agricultura familiar, em parceria com sindicatos, associações, movimentos sociais e instituições nacionais e internacionais.

Com o Curso de Graduação em Desenvolvimento Rural e o Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas (PPGAA) já consolidados, o Ineaf forma profissionais para atuar em ensino, pesquisa, extensão, assistência técnica e extensão rural, sempre a partir da diversidade e complexidade da agricultura familiar amazônica. As vivências de campo em comunidades quilombolas, ribeirinhas e assentamentos rurais são parte fundamental do processo de aprendizagem, reforçando que o diálogo com os saberes tradicionais sempre foi a base do instituto.

Além de sua atuação em Belém, o Ineaf foi decisivo na interiorização da UFPA, com trabalhos que contribuíram para a criação da Unifesspa, em Marabá, e para a consolidação do Campus Altamira.

PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA

A celebração dos 30 anos terá mesas de debate, rodas de conversa e o lançamento de um livro sobre a trajetória do Ineaf. A programação oficial do evento está em anexo.

Serviço

Evento: 30 anos do Ineaf/UFPA

Data: 2 de outubro de 2025

Horário: 8h15 às 18h

Local: Auditório Setorial Básico 1 – Campus Guamá (UFPA)

Entrada: gratuita e aberta ao público

