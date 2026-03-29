Estado fortalece cidadania no Xingu com entrega da UsiPaz de Altamira, a 26ª do Pará

Moradores de Altamira, no sudoeste paraense, viveram um momento histórico, neste sábado, 28, com a entrega da primeira Usina da Paz da região do Xingu. O novo complexo multifuncional é o 26º implantado pelo Governo do Pará e chega para ampliar o acesso a políticas públicas, promovendo cidadania, inclusão social, oportunidades e qualidade de vida para a população do município.

A nova Usina da Paz reúne mais de 70 serviços gratuitos em um só lugar. O complexo garante atendimentos nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer e qualificação profissional, consolidando-se como um dos maiores equipamentos públicos já entregues na região.

O governador Helder Barbalho destacou a satisfação e o sentimento de dever cumprido ao entregar mais uma unidade do projeto que transforma para melhor a vida de milhares de famílias paraenses.

“Estou feliz de hoje estarmos entregando a 26ª Usina da Paz aqui em Altamira. Esse é um projeto extraordinário de transformação social e de cuidado com as pessoas, que hoje se consolida como um dos maiores programas sociais da América Latina. Isso é motivo de muito orgulho e gratidão por ter tido a oportunidade de criar este programa e de saber o quanto ele representa a transformação da vida das pessoas”, disse Helder Barbalho.

O governador reiterou a continuidade dos trabalhos para que, em breve, novas Usinas da Paz sejam entregues à população. “Serão 40 novas Usinas entregues até o final deste ano. Seguimos trabalhando para continuar levando esse projeto para todo o Pará”, concluiu.

Localizado na Avenida Itagiba Xavier, no bairro Mutirão, o novo complexo estadual conta com uma área construída de aproximadamente 10 mil metros quadrados. A estrutura moderna e funcional, construída por meio de parceria entre o Governo do Pará e o Grupo Mônaco, vai beneficiar mais de 126 mil habitantes de Altamira, com a oferta de mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, educação, qualificação profissional, esporte, cidadania, cultura e lazer.

“A Usina da Paz é uma oportunidade de devolvermos para a população de Altamira um pouco daquilo que recebemos dessa cidade. É um privilégio e uma gratidão muito grande podermos participar de um projeto que tem essa importância tão grande”, discursou o presidente do Grupo Mônaco, Rui Denardin.

Assim como as demais unidades já entregues pelo Estado, o novo equipamento público conta com dois prédios principais — Usina e Assistência —, onde serão ofertados serviços como emissão de documentos, serviços sociais e atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos. Os espaços também dispõem de bibliotecas, salas de estudo, salas de informática, espaço de gastronomia, ambientes para reforço escolar e cursos de qualificação profissional, além de sala de música e áreas de convivência.

O complexo conta ainda com outros espaços, como praça multicultural para eventos, piscina, teatro, complexo poliesportivo, quadra aberta de areia, área de horta e viveiro, além de playground infantil.

BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE

Para os moradores de Altamira, a entrega da Usina da Paz representa uma conquista aguardada, sobretudo para as comunidades mais carentes, como destacou a pedagoga Regina de Oliveira. “A Usina chegou em bom momento para toda a comunidade, porque vai beneficiar moradores de toda a cidade, que agora vão poder aproveitar os serviços que aqui serão oferecidos. Com certeza, é um equipamento importante, principalmente, pela localização, pois vai atender os bairros mais carentes, onde as pessoas não têm tanto acesso fácil a serviços”, pontuou a moradora.

O autônomo Valdery dos Santos Lima também celebrou a chegada do equipamento. “Essa é a realização de um sonho para gente. A Usina traz mais progresso e oportunidades. É importante para o nosso povo, que agora vai poder se capacitar e aprender a cada dia mais. A Usina da Paz chega para deixar o nosso município cada vez melhor.”

USINAS DA PAZ

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Pará com o objetivo de promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis. As unidades integram o Programa Territórios pela Paz (TerPaz) e, desde 2021, quando foi entregue a primeira UsiPaz, já foram realizados mais de 12 milhões de atendimentos em todo o Estado.

Na área da segurança pública, as Usinas contribuem para reduções expressivas nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas regiões onde estão inseridas, com quedas que chegam a 90%, evidenciando a eficácia da política pública na promoção da segurança e da qualidade de vida.

USINAS EM EXPANSÃO

A Usina da Paz de Altamira passa a integrar a política pública de inclusão, transformação social e segurança do Governo do Pará, que vem expandindo o projeto para diversas regiões do Estado.

Com a nova unidade, o programa alcança a marca de 26 complexos entregues, sendo seis localizados na capital (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui, Cabanagem e Icoaraci/Outeiro) e outros 20 distribuídos entre a Região Metropolitana de Belém e municípios do interior, como Ananindeua (Icuí-Guajará), Marituba, Benevides, Barcarena, Cametá, Castanhal, Capanema, Igarapé-Miri, Moju, Bragança, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Itaituba, Tucuruí, Paragominas, Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás, São Félix do Xingu, além de Altamira.

Outras Usinas da Paz seguem em construção nos municípios de Ananindeua (segunda unidade, no bairro Distrito Industrial), Santa Izabel do Pará, Redenção, Santarém, Viseu, Breves, Dom Eliseu, Portel, Parauapebas (segunda unidade), Óbidos, Salinópolis e Tomé-Açu.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias