Vídeo: Helder Barbalho se emociona durante entrega da Usina da Paz em Altamira

O governador Helder Barbalho se emocionou durante a entrega de uma nova unidade da Usina da Paz no município de Altamira, neste sábado, 28. O espaço integra o programa estadual que busca promover inclusão social e cidadania por meio da oferta de serviços gratuitos à população. A nova Usina da Paz reúne mais de 70 atendimentos em um único local, contemplando áreas como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer e qualificação profissional.

Durante a cerimônia, o governador destacou a importância do equipamento público para a transformação social e melhoria da qualidade de vida da população, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade.

As Usinas da Paz fazem parte de uma política pública voltada à redução da desigualdade e ampliação do acesso a serviços essenciais no estado.

A unidade já começa a funcionar beneficiando moradores de Altamira e região.

Confira o vídeo:

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Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias