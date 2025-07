Polícia Civil reforça efetivo em Marudá e garante segurança no movimentado veraneio local

O distrito de Marudá, no município de Marapanim, no nordeste paraense, é um dos principais destinos litorâneos do nordeste paraense no mês de julho. É a partir do porto de Marudá que saem as embarcações com destino à ilha de Algodoal, no município de Maracanã, um dos pontos turísticos maios procurados pelos banhistas durante as temporadas, sobretudo, no veraneio de julho.

Diante desse grande fluxo de pessoas e veículos, Marudá conta com reforço policial dentro da Operação Verão 2025, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A Polícia Civil intensificou a presença de agentes com o objetivo de garantir a segurança da população local e dos visitantes. Devido ao aumento expressivo de visitantes, especialmente nos fins de semana, o número de ocorrências também cresce.

De acordo com o delegado Rodrigo Dantas, os principais registros são de crimes considerados comuns, como furtos, roubos simples e brigas entre vizinhos, situações que costumam se intensificar em ambientes com aglomerações e uso excessivo de bebida alcoólica.

PREVENÇÃO

“Estamos com uma equipe reforçada em Marudá para garantir que o período do veraneio transcorra com tranquilidade. Apesar de termos um aumento no número de registros de ocorrência, não há registros recorrentes de crimes graves na região. Nosso trabalho é justamente preventivo, para assegurar que moradores e visitantes aproveitem com segurança. Seguimos atentos, com atuação integrada aos demais órgãos de segurança, prontos para atender qualquer demanda da população”, informou o delegado.

Os policiais civis que atuam em Marudá estão integrados às demais frentes da Operação Verão, com ações que envolvem tanto o atendimento direto ao público nas delegacias quanto o trabalho em campo, com diligências em resposta às ocorrências, fiscalização nas praias, rondas nas áreas comerciais e acompanhamento de eventos.

Além das ações operacionais, o trabalho das equipes tem um caráter preventivo e educativo, com orientação à população sobre como proceder em situações de risco, registrar ocorrências e utilizar os canais de denúncia de forma segura e eficiente.

A Operação Verão 2025 começou em 28 de junho e prossegue até agosto, mobilizando cerca de 300 policiais civis em mais de 50 localidades paraenses. Em Marudá, o reforço policial é essencial para manter o controle das ocorrências e proporcionar um ambiente seguro para moradores, comerciantes e turistas.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias