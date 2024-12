EUA fixam 10 de janeiro como data-limite para Nicolás Maduro deixar o poder na Venezuela

A Embaixada dos Estados Unidos para a Venezuela, operando em Bogotá desde 2019, declarou na quinta-feira, 12, que o dia 10 de janeiro, data de posse presidencial no país sul-americano, é o prazo final para que o ditador Nicolás Maduro deixe o poder. A declaração, publicada na plataforma X, foi assinada por Francisco Palmieri, chefe da Missão dos Estados Unidos na Venezuela.

“Dez de janeiro é a data-limite para Nicolás Maduro. Recusar uma transição democrática representará a ruptura definitiva com a ordem constitucional e mergulhará a Venezuela em uma crise ainda mais profunda. Ele terá de enfrentar uma comunidade internacional mais unida e uma falta de legitimidade ainda maior”, afirmou Palmieri.

Os EUA, junto com outros países, reconhecem Edmundo González, candidato da oposição, como vencedor das eleições presidenciais de julho. Contudo, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sob controle chavista, proclamou Maduro como vencedor sem apresentar as atas de votação das seções eleitorais, gerando dúvidas sobre a legitimidade do resultado. Por outro lado, a oposição disponibilizou em um site mais de 80% das atas que comprovam a vitória de González.

Atualmente exilado na Espanha desde setembro, após ter sua prisão decretada pela Justiça venezuelana, González afirmou que retornará ao país para tomar posse em 10 de janeiro.

