EUA: Tempo de desocupação para o furacão Milton está acabando

Chuvas constantes caíam e ventos começavam a soprar com força na área da Baía de Tampa na manhã desta quarta-feira (9), enquanto o poderoso furacão Milton se dirigia em direção a uma colisão potencialmente catastrófica com a Costa Oeste da Flórida, nos Estados Unidos.

Alguns moradores insistiam em ficar, mesmo após milhões terem sido ordenados a desocupar a região. Os que ficaram enfrentam probabilidades sombrias de sobrevivência, disseram as autoridades.

A região da Baía de Tampa, lar de mais de 3,3 milhões de pessoas, não vê um impacto direto de um grande furacão há mais de um século. Milton flutuou entre as categorias 4 e 5 enquanto se aproximava, mas, independentemente da distinção nas velocidades do vento, o Centro Nacional de Furacões disse que será uma tempestade extremamente perigosa quando seu centro atingir a costa na noite desta quarta ou na manhã desta quinta (10).

– Aqueles de vocês que foram atingidos durante o furacão Helene, isso [Milton] será um nocaute. Vocês precisam sair, e precisam sair agora – disse Cathie Perkins, diretora de gerenciamento de emergência no Condado de Pinellas, que fica na península que forma a Baía de Tampa.

– Todos na Baía de Tampa devem presumir que seremos o ponto zero – disse ela.

A rodovia normalmente movimentada que leva ao centro de Tampa estava em grande parte livre de veículos na manhã desta quarta. Poucos carros se moviam nas ruas laterais. Motoristas que esperavam abastecer estavam tendo dificuldades para encontrar postos que não estivessem fechados ou com tábuas. Muitos haviam envolto suas bombas de combustível em plástico para impedir que os bicos fossem agitados em ventos de furacão.

No Condado de Hillsborough, o xerife Chad Chronister pediu aos moradores em um vídeo no Facebook que finalizassem seus planos:

– Minha mensagem é simples. Estamos nos aproximando da décima primeira hora. Se você precisa ir a um lugar seguro por qualquer motivo, o momento para fazê-lo é agora.

Milton ataca comunidades que ainda estão se recuperando duas semanas após o Helene ter inundado ruas e casas no oeste da Flórida durante sua marcha devastadora, que deixou pelo menos 230 mortos no sul. Em muitos lugares ao longo da costa, os municípios correram para coletar e descartar os detritos antes que os ventos e a ressaca de Milton – projetados para atingir até 3,6 metros na Baía de Tampa e até 4,5 metros mais ao sul, entre Sarasota e Fort Myers – pudessem espalhá-los e aumentar qualquer dano.

Chuvas fortes começaram a se espalhar por partes do sul da Flórida nesta quarta, com condições previstas para se deteriorarem ao longo do dia, disse o centro. São esperados 15 a 31 centímetros de chuva, com até 46 centímetros em alguns lugares, trazendo o risco de inundações catastróficas.

Espera-se que Milton mantenha a força de furacão enquanto atravessa a Flórida central nesta quinta em direção ao Oceano Atlântico.

As autoridades emitiram ordens de desocupação obrigatória em 11 condados da Flórida, com uma população combinada de cerca de 5,9 milhões de pessoas. As autoridades avisaram que qualquer um que ficasse para trás teria que se cuidar, com os primeiros socorros não sendo esperados para arriscar suas vidas tentando resgates no auge da tempestade.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH