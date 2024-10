“Questão de vida ou morte”, diz Biden em alerta sobre o furacão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira (9) à população da Flórida que se proteja da chegada iminente do furacão Milton.

– É, literalmente, uma questão de vida ou morte – afirmou o democrata na Casa Branca.

Biden disse que, na última semana, sua equipe “fez todo o possível” para se preparar para a chegada de Milton, que atualmente é um furacão de categoria 4 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson, que pode tocar o solo à meia-noite.

O político progressista relatou ter conversado com o governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, e com outras autoridades locais para demonstrar o apoio do governo federal.

– Ofereci a eles tudo o que precisavam, tudo o que temos. Deixei claro para eles que devem se comunicar se precisarem de mais alguma coisa. Dei a eles meu número de telefone pessoal aqui na Casa Branca para que possam entrar em contato comigo diretamente se precisarem – acrescentou.

Meteorologistas esperam que Milton continue sendo um “furacão extremamente perigoso” quando atingir a costa centro-oeste da Flórida durante a noite e que mantenha sua força à medida que avança pela península até esta quinta-feira (10).

A chegada de Milton ocorrerá pouco depois da passagem de outro furacão, Helene, que deixou um rastro de mais de 800 quilômetros de devastação nos estados do sudeste, com intensidade especial na Carolina do Norte, após entrar no noroeste da Flórida como um furacão de categoria 4 em 26 de setembro. Com mais de 230 mortes, esse foi o furacão mais mortal dos EUA desde o Katrina, em 2005.

Biden elogiou o trabalho feito pelos estados afetados para minimizar seu impacto, mas também criticou, sem citar nomes, as dúvidas levantadas principalmente pelo ex-presidente e candidato republicano Donald Trump (2017-2021) sobre o uso de recursos da Agência de Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA).

– Nas últimas semanas, houve uma promoção imprudente, irresponsável e implacável da desinformação e de mentiras diretas que perturbam as pessoas. Isso está minando a confiança no incrível trabalho de resgate e recuperação – lamentou Biden.

O presidente recebeu as últimas informações sobre a situação em uma reunião virtual com as principais agências envolvidas, que também contou com a presença da vice-presidente e candidata democrata às eleições de 5 de novembro, Kamala Harris.

*EFE

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/EPA/RON SACHS / POOL