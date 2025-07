Ex-‘Malhação’, Cynthia Aparecida explica mudança de nome aos 33 anos: ‘Sentia vergonha’

Ex-atriz mirim, ela usou nos 23 anos de carreira o sobrenome Senek. Agora, aos 33, ela resolveu mudar, refletindo um novo momento também na vida pessoal. Sucesso em duas temporadas de “Malhação” como a irreverente Krica, Cynthia Aparecida Senek Finkensieper passou a usar Cynthia Aparecida como seu nome artístico.

Em nova fase, a atriz, que nasceu em Curitiba, no Paraná, reconhece que tinha vergonha de seu nome.

“Sentia vergonha porque tinha uma referência da minha infância e do quanto esse nome estava em mim ligado a religiosidade. Assumir o ‘Aparecida’ foi uma cerimônia de conexão com a minha própria brasilidade. É recente, faz apenas dois anos que lembrei da minha origem. Nome é frequência, ‘Aparecida’ vibra a minha verdade. Quando entendi isso, assim como se devolve uma espada para uma guerreira, devolvi esse nome para o palco da minha carreira com orgulho”, disse a atriz no site Heloisa Tolipan.

Filmando no momento a terceira sequência de “Nosso lar”, Cynthia Aparecida, que fez sucesso também na novela “A dona do pedaço”, diz que a mudança de nome coincide com a atual busca por novas experiências:

“Meus próximos passos são em Los Angeles, onde vou estudar atuação e cinema. Quero me aprofundar como artista e como diretora da minha própria vida. Também pretendo facilitar workshops de auto-iniciação artística e talvez ajudar na organização de um festival indígena na Amazônia”.

Fonte e imagem: Extra.Globo