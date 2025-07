Belém vai sediar o Seminário de Arbitragem da CBF

Fruto de uma articulação direta da Federação Paraense de Futebol – FPF com a Confederação Brasileira de Futebol – CBF, Belém sediará o Seminário Regional de Arbitragem da CBF. Trata-se de um evento inédito no Pará, que coloca a arbitragem paraense no centro de um importante processo de capacitação e valorização promovido pela comissão nacional de arbitragem da CBF.

Esse seminário é mais do que uma atividade técnica — é o reconhecimento de um trabalho consistente “que iniciamos juntos, com coragem, desde o início da nossa gestão. Fizemos, naquele momento, uma escolha ousada: renovar profundamente o quadro de arbitragem do Pará, trazendo novos nomes para a cena e, mais do que isso, investindo de forma intensa e contínua na formação desses profissionais”, disse Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF e presidente da FPF.

Segundo o gestor, ao lado da renovação, também houve inovação com a implantação do VAR próprio, garantindo autonomia operacional e abrindo novas portas para os árbitros paraenses. Esse movimento já resultou na homologação de mais de 35 árbitros paraenses aptos a operar o VAR em competições por todo o Brasil — um marco na nossa arbitragem, disse ele.

Além disso, foi ampliado, de forma extraordinária, o número de competições e jogos realizados no Pará. O Estado saltou de cinco para quase 40 competições por ano, o que representa um salto histórico. “Hoje, temos uma arbitragem atuando de janeiro a dezembro, em um calendário robusto, que garante oportunidade, experiência e evolução profissional contínua para nossos árbitros”, explica Gluck Paul.

Durante este seminário, toda a arbitragem paraense — cerca de 60 profissionais — passará por um processo de imersão, reciclagem e observação. Será uma oportunidade valiosa não apenas para aperfeiçoamento técnico, mas também para identificação de novos talentos, que poderão ser incorporados ao cenário nacional.

“Quero fazer um reconhecimento especial ao nosso presidente da Comissão de Arbitragem da FPF, Fernando Castro que, ao lado de Olivaldo Moraes e Lúcio Pojucam, tem liderado esse processo com dedicação incansável, buscando a excelência, zelando pela integridade das competições e abrindo caminhos para que nossos árbitros possam alçar voos ainda mais altos”, ressaltou.

Para o gestor, “essa conquista é de todos nós. E reafirma aquilo que temos repetido com orgulho: Nosso time é a arbitragem!”

