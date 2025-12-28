domingo, dezembro 28, 2025
POLÍTICA

Ex-Presidente Bolsonaro fará terceira cirurgia em menos de cinco dias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por um novo procedimento médico nessa segunda-feira, 29, como parte do tratamento para conter crises de soluços após a cirurgia de hérnia inguinal bilateral realizada nesta semana, em Brasília. Segundo boletim divulgado no sábado (27), Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios da herniorrafia inguinal bilateral por via convencional. Na tarde da sexta-feira (26), ele apresentou uma crise de soluços persistentes.

Em razão do quadro, os médicos realizaram ontem um bloqueio anestésico do nervo frênico direito, sob sedação, sem intercorrências. O procedimento tem como objetivo reduzir os episódios de soluços.

Conforme a equipe médica, já está programado um segundo bloqueio, desta vez no nervo frênico esquerdo, a ser feito em 48 horas, o que caracteriza mais uma intervenção durante o período de internação.

O boletim informa ainda que Bolsonaro seguirá com sessões de fisioterapia para reabilitação, além de medidas de prevenção contra trombose venosa e acompanhamento clínico contínuo.

O documento é assinado pelo cirurgião Cláudio Birolini e pelos médicos Leandro Echenique, Brasil Caiado, Mateus Saldanha e Lauro Bogniotti. Jair Bolsonaro está internado desde o dia 24 de dezembro e, até o momento, não há previsão de alta.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

