domingo, dezembro 28, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeECONOMIA
ECONOMIA

Roteiro Cultural e Turístico da COP30 deixa legado para Belém

Criado como parte do conjunto de ações associadas à realização da COP30 no Brasil, o Roteiro Cultural e Turístico da COP30 contribuiu para ampliar os impactos econômicos, culturais e simbólicos da conferência em Belém, ao estruturar uma oferta turística alinhada à agenda climática e à valorização do patrimônio local. O projeto é uma iniciativa do Governo Federal, com apoio da Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI), do Ministério do Turismo (MTur), do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa, da Itaipu Binacional e do Banco da Amazônia.

Em uma cidade que recebeu centenas de milhares de visitantes durante a COP30 – com cerca de 300 mil pessoas circulando apenas pela Zona Verde -, o roteiro funcionou como um instrumento de ordenamento do fluxo turístico e de ampliação da permanência do público em áreas históricas e culturais, beneficiando diretamente serviços, comércio local e empreendimentos da economia criativa.

A experiência integrou cultura, história e sustentabilidade ao conectar espaços históricos, equipamentos culturais e territórios de valor simbólico para Belém, a partir de uma abordagem que priorizou a memória local, práticas de baixo impacto ambiental e a difusão de conteúdos educativos. O uso de transporte sustentável, matérias-primas oriundas da floresta e exposições com foco ambiental reforçou o alinhamento do projeto aos temas centrais debatidos na conferência climática.

O roteiro incluiu locais como o Terminal Hidroviário Internacional, a Estação das Docas, a Casa BNDES/Mercedários, o Ver-o-Peso, o Cinema Olympia e o Mercado de São Brás. Parte desses espaços passou por processos de revitalização e restauro, ampliando sua capacidade de uso público e fortalecendo o legado urbanístico deixado pela COP30. As intervenções contribuíram para tornar esses ambientes mais acessíveis, educativos e integrados à vida cotidiana da cidade, com reflexos diretos na atratividade turística e na dinamização econômica de seus entornos.

Ao longo de sua execução, o projeto impactou aproximadamente três mil pessoas, entre delegações internacionais, visitantes da COP30 e moradores da capital paraense. A operação do roteiro contou com 50 monitores bilíngues formados pela Escola Nacional do Turismo, reforçando a geração de trabalho qualificado e a profissionalização do setor turístico local em um momento de forte demanda.

“O Roteiro Cultural e Turístico da COP30 reforçou o posicionamento de Belém como um destino comprometido com o turismo sustentável, ao integrar preservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento econômico de forma concreta e acessível”, avaliou Telma Teixeira, coordenadora de Cooperação da OEI no Brasil.

A iniciativa dialoga com um contexto mais amplo de capacitação, cooperação técnica e fortalecimento institucional impulsionado pela COP30, que reposicionou Belém no cenário nacional e internacional. Ao ampliar o acesso da população às culturas e às artes oriundas da floresta e ao estimular cadeias produtivas ligadas ao turismo e à economia criativa, o roteiro reforça um legado que ultrapassa o evento e contribui para a construção de uma imagem sustentável e contemporânea da Amazônia.

Por Jair Esquiaqui – Comunicación OEI/Da Agência Belém

avistao 300x100
Artigo anterior
Ex-Presidente Bolsonaro fará terceira cirurgia em menos de cinco dias
Próximo artigo
Pilotos e comissários da Gol e Azul votam até este domingo nova proposta de reajuste salarial; negativa pode resultar em greve no dia 1º

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315