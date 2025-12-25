quinta-feira, dezembro 25, 2025
Ex-Primeira-Dama Michelle Bolsonaro faz pronunciamento de Natal: “Não se deixem abater”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deixou uma mensagem de fé e perseverança para os brasileiros ontem, quarta-feira, 24, véspera de Natal. No pronunciamento, ela reconhece que 2025 foi um ano “muito difícil”, mas convida as famílias a abraçar recomeços e manterem a fé.

– Existem dias em que as nossas provações parecem intermináveis e essas situações tornam as nossas vidas mais difíceis, fazendo com que esse necessário “nascer de novo” pareça algo inalcançável. E é justamente nesses momentos de provação que devemos nos lembrar que o nosso Salvador nasceu enfrentando grandes dificuldades em um cenário marcado pela frieza e pela maldade de algumas pessoas que poderiam ajudar aquela família, mas preferiram ser indiferentes e omissas. Nada disso conseguiu impedir que a luz brilhasse nas trevas, e um Menino nos fosse dado – declarou Michelle.

Michelle ainda afirmou que Jesus segue “a nossa frente iluminando nossos caminhos e alargando as veredas para que passemos ilesos pelo vale sombrio que se instalou em nosso país”.

– O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso país e para o futuro de nossas famílias. Não se deixem abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. E creiam que tudo está no comando do nosso amado Deus – assinalou.

A presidente do PL Mulher finaliza pedindo orações por seu esposo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e pelas famílias injustiçadas. Também deseja um feliz Natal e um 2026 “repleto da graça e misericórdia de Deus”.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

