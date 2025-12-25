Fluidez no trânsito e mobilidade marcam um ano do viaduto da Alça Viária, em Marituba

Após um ano em pleno funcionamento, completos neste 24 de dezembro, o viaduto da Alça Viária, no KM-10 da rodovia, em Marituba (Região Metropolitana de Belém), mudou a vida de quem precisa utilizar diariamente a estrutura de trânsito, ao facilitar a mobilidade de quem vem da Alça Viária para chegar a Belém.

O viaduto tem 720 metros de extensão, 14 metros de largura e 5,5 metros de altura, da pista até as vigas. Sua estrutura possui nove pilares, com as respectivas fundações, e 12 vigas que garantem a sustentação por onde passam veículos leves e pesados.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destaca as principais mudanças na vida da população. “Esse equipamento permite que as pessoas reduzam o tempo gasto nos seus trajetos, permitindo que os condutores vindos de Marituba o acessem para seguir viagem pela Alça Viária”, diz o titular da Seinfra.

TRANQUILIDADE NO DIA A DIA

O motorista Fernando Freitas, 55 anos, mora no Bairro do Paar, em Ananindeua, e viu seu dia a dia no trânsito ser transformado para melhor. Ele, que dirige há muitos anos, conta sobre essas mudanças. “Melhorou muito, para mim. Facilitou até de eu vir comprar peça aqui na Alça Viária, que eu venho sempre, e não enfrento mais trânsito”, conta Fernando, acrescentando que “antes era um caos horrível. Muito difícil de chegar aqui. Agora, minha vida melhorou bastante, graças a Deus, e a essa obra que ajudou toda população”.

Motorista de aplicativo, Marcelo Monteiro, 32 anos, mora na Alça Viária, e vê de perto as melhorias no trânsito. “Acredito que esse viaduto veio para nos ajudar. Melhorou o trânsito referente a engarrafamentos, que agora não tem mais, se tornando algo que nos faz não perder mais tempo no trânsito. Agora melhorou a mobilidade por aqui”, garante.

MAIS INVESTIMENTOS EM MOBILIDADE

Neste ano, mais três viadutos foram entregues pelo Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), somando cinco estruturas construídas entre 2023 e 2025.

O primeiro foi o viaduto Ananin, junto com a Avenida Ananin, em julho de 2023; o segundo foi o viaduto da Alça Viária, em dezembro de 2024, e o terceiro viaduto está na Avenida Independência com a BR-316 desde abril de 2025.

Da lista de obras estruturantes constam também o viaduto da Avenida Três Corações com a Avenida Mário Covas, entregue em maio de 2025, e o viaduto Pastor Gilberto Marques, na Avenida Mário Covas com a Avenida Independência, entregue em outubro deste ano. Os cinco viadutos trouxeram mais qualidade de vida e segurança para a população da Região Metropolitana de Belém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias