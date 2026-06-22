Instituto Aço Cearense, braço social da SINOBRAS, promove ações de educação ambiental para 160 crianças em três estados brasileiros

A iniciativa uniu aprendizado, diversão e conscientização sobre sustentabilidade no Ceará, Pará e Tocantins

Em celebração ao Mês do Meio Ambiente, o Instituto Aço Cearense, braço social do Grupo Aço Cearense, realizou uma série de atividades educativas voltadas à conscientização ambiental de crianças e adolescentes em três estados brasileiros. Ao todo, 160 participantes, com idades entre 9 e 14 anos, foram beneficiados pela ação “Comportamento Sustentável – Hábitos que Transformam”, desenvolvida em instituições parceiras do Ceará, Pará e Tocantins, onde estão localizadas as empresas do Grupo.

A programação incluiu palestras interativas e gincanas educativas, com atividades como quiz ambiental, desenho, estoura-balão e grito de guerra, estimulando o aprendizado de forma lúdica e participativa. A iniciativa teve como objetivo incentivar práticas sustentáveis no dia a dia e mostrar como pequenas atitudes podem gerar grandes impactos para a preservação do meio ambiente.

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

No Ceará, participaram crianças da Associação Escola de Campeões, Fênix Educarte e CEPEVIVE, localizadas em Caucaia. A equipe vencedora da gincana representou a Escola de Campeões e foi premiada com um passeio ao Engenhoca Parque, proporcionando contato direto com a natureza e reforçando os conceitos trabalhados durante a ação.

No Pará, onde está localizada a SINOBRAS, siderúrgica do Grupo, a atividade reuniu alunos da Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente – FUNCAD e da Associação São Francisco (AESF), em Marabá. A equipe campeã, da FUNCAD, recebeu como premiação uma visita ao Parque Natural Ambiental João Anselmo, ampliando a experiência de educação ambiental para além da sala de aula.

Já no Tocantins, estudantes da Escola Municipal João Paulo Carneiro Rodrigues – Anexo, de São Bento do Tocantins, participaram das atividades. A equipe vencedora conquistou uma visita guiada à SINOBRAS Florestal, onde teve a oportunidade de conhecer iniciativas ligadas ao manejo sustentável e à preservação ambiental.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Para as crianças, a experiência foi marcada por aprendizado e diversão. “Minha equipe ganhou e eu estou muito feliz por esse momento. Obrigado, Instituto Aço Cearense!”, comemorou o estudante Raí Mendonça, de 11 anos, aluno da Escola de Campeões. A aluna Ângela Luiza Duarte, de 9 anos, do CEPEVIVE, também destacou a importância da ação. “Eu adorei ficar aqui nessa festa. A comida foi muito boa, gostei muito do conteúdo, aprendi bastante e ainda ganhei uma garrafinha nova. Obrigada, Instituto Aço Cearense!”, afirmou.

“As crianças são agentes de transformação e têm um enorme potencial para multiplicar boas práticas dentro de suas famílias e comunidades. Por isso, promover ações de educação ambiental de forma lúdica e participativa é uma das maneiras mais eficazes de construir uma cultura de sustentabilidade. Ficamos muito felizes em proporcionar momentos de aprendizado, integração e contato com a natureza para esses jovens, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento social e ambiental das regiões onde atuamos”, ressaltou Luciana Rabelo, coordenadora do Instituto Aço Cearense.

Por Karol de Andrade/Grupo Aço Cearense, texto e imagens