Vídeo: Mulher é presa em São Paulo suspeita de produzir e vender vídeos de crueldade contra animais

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (28), uma mulher suspeita de cometer atos de extrema crueldade contra animais com o objetivo de produzir e comercializar vídeos na internet.

A prisão foi realizada no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia de Crimes contra os Animais.

Segundo as apurações, a suspeita gravava conteúdos envolvendo tortura e morte de espécies como coelhos, gatos e pintinhos.

De acordo com a investigação, o material era comercializado em plataformas digitais para compradores internacionais, concentrados principalmente na Europa.

O caso gerou forte repercussão e indignação nas redes sociais e segue sob investigação das autoridades competentes.