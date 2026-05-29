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Vídeo: Mulher é presa em São Paulo suspeita de produzir e vender vídeos de crueldade contra animais

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (28), uma mulher suspeita de cometer atos de extrema crueldade contra animais com o objetivo de produzir e comercializar vídeos na internet.

A prisão foi realizada no âmbito de uma investigação conduzida pela Delegacia de Crimes contra os Animais.

Segundo as apurações, a suspeita gravava conteúdos envolvendo tortura e morte de espécies como coelhos, gatos e pintinhos.

De acordo com a investigação, o material era comercializado em plataformas digitais para compradores internacionais, concentrados principalmente na Europa.

O caso gerou forte repercussão e indignação nas redes sociais e segue sob investigação das autoridades competentes.

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