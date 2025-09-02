terça-feira, setembro 2, 2025
Famílias de Piçarra conquistam sonho da casa própria com o programa “Sua Casa”

O Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), entregou cheques do programa habitacional “Sua Casa” a 150 famílias de Piçarra, município localizado na região de Carajás.  O programa oferece auxílio financeiro para a construção, reforma ou ampliação de moradias, com valores que podem chegar até R$ 21 mil por família.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Helder Barbalho destacou a importância do programa para garantir moradia digna às famílias em situação de vulnerabilidade social.  Ele ressaltou que o “Sua Casa” não é um financiamento, mas um benefício gratuito que visa melhorar a qualidade de vida da população.

A dona de casa Cecília Chaves, de 61 anos, foi uma das beneficiadas.  Ela relatou que, sem o auxílio do programa, não conseguiria concluir a obra de sua residência.  “Tenho 61 anos e vivo do que recebo do Bolsa Família. Sou muito grata ao governador pela ajuda para terminar minha casinha, colocar telhado, janela e ter um lar para viver com minha família”, afirmou Cecília.

O programa “Sua Casa” já beneficiou milhares de famílias em todo o estado do Pará, contribuindo para a redução do déficit habitacional e promovendo o desenvolvimento social e econômico das regiões contempladas.

Imagem: Agência Pará

