Vídeos: Xi elogia laços com Putin e fala em “integração profunda de interesse”

Durante um encontro na China para a Cúpula de Xangai, Xi Jinping fez comentários sobre a relação com a Rússia para Vladimir Putin.

Em encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que a relação entre a China e a Rússia é um “exemplo de laços entre grandes países”. A conversa aconteceu nesta terça-feira, em meio à Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) 2025, na China.

Amizade e cooperação
Xi Jinping destacou a “amizade” e a “boa vizinhança” entre os países e declarou que pretende fortalecer os intercâmbios de alto nível. Segundo ele, os países devem “alavancar grandes projetos para orientar sua cooperação” e promover a “integração profunda de interesse”.

O presidente chinês também afirmou que a presença de ambos os líderes nas celebrações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial “demonstra plenamente sua responsabilidade como importantes nações vitoriosas e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU”.

Alianças globais
O encontro aconteceu em um momento em que a China busca ampliar alianças, enquanto os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, vivem uma guerra tarifária com outros países. A cúpula também precede o desfile militar em homenagem à vitória da Guerra de Resistência do Povo Chinês.

