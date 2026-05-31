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Fé, tradição e emoção: Cartaz do Círio 2026 será revelado neste domingo em Belém

Belém vive neste domingo, 31, um dos momentos mais simbólicos da preparação para o Círio de Nazaré 2026, com a apresentação oficial do novo Cartaz da maior manifestação religiosa da Amazônia. O lançamento ocorre logo após a missa solene das 18h, na Basílica Santuário de Nazaré, reunindo milhares de fiéis em um evento marcado por fé, tradição e cultura.

A celebração será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, com a participação de padres da Basílica, em uma cerimônia que encerra o mês mariano e ganha ainda mais significado com o aniversário da elevação do templo à condição de Santuário Mariano da capital paraense, pelo ex-arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Momento solene e tradição centenária

Durante a celebração, um dos pontos mais aguardados pelos devotos será a coroação da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, que retorna ao Glória do templo, onde permanecerá até a véspera do Círio, no segundo domingo de outubro.

O lançamento do cartaz acontece em seguida, na Praça Santuário, transformando o espaço em um grande cenário de fé e celebração popular. Considerado um dos principais símbolos da festividade, o cartaz será distribuído aos fiéis e deve ganhar as ruas, casas e comércios da cidade nos próximos meses.

Com tiragem superior a 900 mil exemplares, a peça marca oficialmente o início da divulgação do Círio e carrega forte significado religioso e cultural para os paraenses.

Shows e atrações marcam o encerramento da Quermesse Mariana

O lançamento do cartaz também encerra a programação da Quermesse Mariana, que ao longo da semana movimentou a Praça Santuário com uma programação diversificada.

Neste domingo, o público poderá aproveitar:

  • Shows com artistas da música paraense, como Wanderley Andrade, Liah Soares e Arthur Espíndola
  • Bandas regionais e apresentações católicas
  • Praça de alimentação com diversas barracas
  • Espaço para crianças com brinquedos infláveis
  • Venda de artesanato e artigos religiosos

A proposta do evento é reunir famílias em um ambiente de convivência, fé e cultura, antecipando o clima do Círio.

BELÉM JÁ VIVE O CLIMA DO CÍRIO

Criada para ampliar o espírito do tradicional Arraial de Nazaré além do mês de outubro, a Quermesse Mariana consolida-se como parte do calendário religioso-cultural da cidade, fortalecendo a devoção e a participação popular.

O encerramento neste domingo reúne dois dos momentos mais emblemáticos da programação: a coroação da imagem e a revelação do cartaz — símbolos que marcam o início da contagem regressiva para o Círio.

Considerado patrimônio cultural do Brasil e da humanidade, o Círio de Nazaré reúne milhões de fiéis todos os anos, transformando Belém em um grande palco de fé e tradição.

Serviço

  • Evento: Lançamento do Cartaz do Círio 2026
  • Data: Domingo, 31 de maio
  • Missa solene: 18h
  • Lançamento do cartaz: após a celebração (por volta das 19h)
  • Local: Praça Santuário, Belém
  • Entrada: gratuita

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Reprodução

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