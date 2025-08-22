Feira do Livro de Belém encerra programação nesta sexta-feira (22); aproveite

A 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes chega ao fim hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Com entrada gratuita, o evento segue até às 21h, oferecendo uma última oportunidade para aproveitar sua vasta programação e os estandes com promoções imperdíveis.

Destaques da programação de encerramento

Horário de visitação: das 9h às 21h.

Palestras e debates: O dia será dedicado a discussões sobre temas como a Revolta da Cabanagem, com exposições e rodas de conversa.

Ofertas especiais: Livros com preços promocionais, incluindo pacotes de três livros por R$20, títulos de medicina por R$30 e mangás a R$5 cada.

Homenageados: A edição deste ano prestou tributo à escritora Wanda Monteiro e ao compositor Mestre Damasceno, celebrando suas contribuições à literatura e à cultura popular.

Como chegar

O Hangar Centro de Convenções está localizado na Av. Dr. Freitas, s/n, no bairro Marco, em Belém. A entrada é gratuita, e o evento é uma excelente oportunidade para adquirir livros, participar de debates culturais e aproveitar as últimas ofertas da feira.

Não perca a chance de vivenciar o encerramento desta importante celebração literária da região!