Vídeo: acidente em Balneário Camboriú: adolescente de patinete é atropelado em faixa de pedestres

A ocorrência acontece menos de uma semana após a cidade proibir que menores de 16 anos conduzam equipamentos de locomoção elétrica.

Um adolescente de 15 anos e um motociclista estão em estado grave após uma colisão na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú. O acidente aconteceu na última terça-feira (19), quando o jovem, que andava de patinete, atravessou uma faixa de pedestres e foi atingido pela moto.

O adolescente precisou ser entubado no local e foi levado para o Hospital da Unimed com suspeita de traumatismo. O motociclista também foi hospitalizado, no Hospital Ruth Cardoso.

O caso ocorreu menos de uma semana após a cidade aprovar uma lei que proíbe menores de 16 anos de usar patinetes e outros equipamentos de locomoção elétrica. A nova legislação também limita a velocidade máxima a 20 km/h e exige o uso de itens de segurança como capacete, campainha e sinalização noturna. A fiscalização será realizada pela BC Trânsito, com penalidades que incluem multas e apreensão dos equipamentos.

 Foto: Reprodução

