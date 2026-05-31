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Festival ‘Vem Louvar Pará’ reúne mais de 50 mil pessoas em Parauapebas

Governadora Hana Ghassan acompanhou programação gospel com shows de Fernandinho, Midian Lima e Isadora Pompeo. Festival promovido pelo governo do Estado movimenta economia do município.

A governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou ontem, sábado, 30, a edição do Festival “Vem Louvar Pará” no município de Parauapebas, na Região de Integração Carajás, no sudeste do Pará. O evento, promovido pelo governo do Estado, reuniu um público de mais de 50 mil pessoas, no Lago Nova Carajás. Elas prestigiaram shows de Fernandinho, Midian Lima e Isadora Pompeo.

“É um momento muito feliz, de fé, de fortalecimento da união, da esperança. Ninguém que vem ao ‘Vem Louvar’ sai igual. Saímos fortalecidos para as batalhas do dia a dia”, destacou a governadora Hana Ghassan durante o festival.

Hana Ghassan também lembrou o impacto econômico da programação para o município. “É muito importante, porque é um evento que aquece a economia. A gente vê empreendedores e empreendedoras que estão no dia de hoje vendendo seus produtos. É muito bom estar aqui, vivendo esse momento junto com a população de Parauapebas”, ressaltou a governadora.

FESTIVAL MOVIMENTA MUNICÍPIOS

O “Vem Louvar Pará” é sucesso de público em todos os municípios pelos quais já passou. E hoje o festival já é um dos principais eventos do segmento gospel no Pará. 

De acordo com Bruno Chagas, titular da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o “Vem Louvar Pará” reflete a força da cultura gospel no Estado.

“É um sucesso. Todas essas edições que aconteceram até agora, e hoje, em Parauapebas, e as próximas. E elas têm se mostrado um verdadeiro sucesso, com recordes de público, mesmo sendo as primeiras edições nos municípios. Isso mostra a força da cultura gospel. Rodar o ‘Vem Louvar Pará’ pelo Estado do Pará é garantir a democratização da cultura para todas as pessoas”, avaliou o secretário.

ORGULHO, FÉ E EMOÇÃO

Para a professora Cristina Santos Soares, de 47 anos, moradora de Parauapebas há 17, a noite foi de renovação. “Estamos aqui emocionados. Cada um que entra no palco, trazendo a palavra do Senhor, eleva a nossa alma e o nosso coração. É uma excelente estrutura, o show está maravilhoso, com artistas de renome nacional. Parauapebas estava precisando”, comemorou.

A auxiliar de contabilidade Heronisia Pereira da Silva, de 45 anos, natural do município de Redenção, ressaltou a importância da iniciativa. “Vim para o show porque é maravilhoso, porque a classe evangélica não tem muitas possibilidades. Quando vem assim, um levantar do Senhor, como tem sido esse show maravilhoso, é bom demais. É para nos encher de orgulho mesmo. Está tudo perfeito”.

Além de Parauapebas, o festival “Vem Louvar Pará” já passou por Belém, Breves (no Marajó), Marabá e Santarém. No dia 6 de junho, a programação chega a Altamira. Depois, retorna a Belém, nos dias 26 e 27 de junho, com programação no Parque da Cidade.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias

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