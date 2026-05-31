quinta-feira, junho 4, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePRIMEIRA COLUNA
PRIMEIRA COLUNA

Passivo

A vistoria realizada pelo Crea-PA nas barragens do complexo Onça Puma trouxe de volta um problema que a Vale tenta administrar há anos: seu passivo socioambiental. A fiscalização foi motivada por divergências entre dados registrados no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e informações apresentadas pela própria mineradora. Em qualquer empresa, seria um alerta técnico. Na Vale, ganha outra dimensão. O histórico que envolve Mariana, Brumadinho e uma sequência de questionamentos ambientais transformou a companhia em alvo permanente da vigilância pública. No Pará, o projeto Onça Puma permanece como um dos capítulos mais sensíveis dessa trajetória, acumulando disputas judiciais, denúncias e cobranças que insistem em sobreviver ao tempo.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Sombra
Próximo artigo
Festival ‘Vem Louvar Pará’ reúne mais de 50 mil pessoas em Parauapebas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315