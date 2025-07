Filmes paraenses ganham destaque em mostra nacional de cinema

Produções independentes do Pará serão exibidas em circuito nacional promovido pelo Sesc

Três produções paraenses foram selecionadas para a 8ª edição da Mostra Sesc de Cinema (MSDC), uma das principais vitrines do audiovisual independente brasileiro. Os filmes “Amensalismo”, de Júnior Vaz Canaã; “A Aventura de Patyzuli no Círio”, de Nelson A. A. Nunes; e “Desculpa Não Dizer Que Te Amo”, de Beatriz Balby, vão integrar o circuito nacional de exibição do projeto, que leva os títulos a espaços do Sesc em todo o Brasil ao longo de 12 meses.

A mostra recebeu 2.145 inscrições, número recorde, e premiou 48 obras — entre elas, 7 longas, 1 média e 40 curtas-metragens. A seleção também celebra a maior presença de mulheres na direção, com 26 realizadoras premiadas.

Entre os destaques está o curta “Desculpa Não Dizer Que Te Amo”, que aborda os laços afetivos entre mulheres negras de uma mesma família e como a vulnerabilidade social impacta suas relações. Criado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na UFPA e posteriormente contemplado por edital da Lei Paulo Gustavo, o filme teve estreia em março no Sesc Ver-o-Peso e será exibido nacionalmente entre outubro e novembro.

“É um filme sobre o amor que nem sempre é dito, mas está ali, no cuidado e na luta diária das mulheres que sustentam a família. Fico feliz que essa história possa alcançar mais pessoas”, comemora a diretora Beatriz Balby.

A Mostra Sesc de Cinema reforça o papel da cultura como ferramenta de inclusão e visibilidade, especialmente para produções fora do eixo Rio-São Paulo. As datas de exibição ainda serão anunciadas, mas o lançamento nacional está previsto para setembro, em Vitória (ES).

