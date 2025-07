Fiscalização no Marajó apreende 5 toneladas de pirarucu transportado ilegalmente

Carga irregular foi interceptada em ferry boat no rio Tajapuru, em Breves; condutor foi encaminhado à delegacia

Uma operação da Base Fluvial Antônio Lemos, da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), resultou na apreensão de 5 toneladas de pirarucu salgado sendo transportadas de forma irregular na última sexta-feira (4), no município de Breves, no arquipélago do Marajó. A embarcação havia saído de Manaus (AM) e tinha como destino a capital paraense.

Durante a fiscalização no ferry boat “Capacidade”, que ocorria no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, os agentes perceberam um forte odor de peixe vindo de uma das carretas transportadas. O condutor afirmou estar com uma pequena carga para consumo próprio, mas acabou admitindo o transporte da grande quantidade do pescado ao ser questionado.

Sem apresentar documentação legal, o material foi apreendido junto com o veículo, e o motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde irá responder por crime ambiental com base na Lei 9.605/98.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, reforçou que a base fluvial tem papel estratégico na malha de fiscalização do estado. “Essa apreensão mostra que o Pará está atento. Atuamos diariamente para combater ilícitos e proteger tanto quem mora na região quanto quem circula por essas rotas”, destacou.

A ação contou com a participação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, Polícia Militar Ambiental e a Companhia Independente de Polícia Fluvial.

Imagem: Agência Pará