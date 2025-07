Mulher morre após colidir moto contra poste em avenida de Belém

Vítima havia pegado o veículo emprestado da companheira e estava sozinha no momento do acidente

Marcele Regina Pacheco do Nascimento Lopes, de 30 anos, morreu em um acidente de moto na manhã deste domingo (7), na avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Marambaia, em Belém. Segundo a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta emprestada da companheira quando perdeu o controle e bateu contra um poste de semáforo, por volta das 6h50, em frente à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara).

A mulher estava sozinha no veículo e morreu no local, antes da chegada do socorro. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas, mas nada puderam fazer. A Polícia Científica realizou a remoção do corpo e a motocicleta foi retirada da via pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento após a constatação da morte, com imagens da vítima caída ao solo e o veículo próximo ao local do impacto.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Civil informou que a Seccional da Marambaia está investigando o caso e que perícias técnicas foram solicitadas para ajudar na apuração.

Imagem: Reprodução