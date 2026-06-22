Prefeitura leva exames e consultas pets gratuitas para moradores de Icoaraci

Ação móvel atende tutores de baixa renda e protetores com até 80 acolhimentos diários, aliviando o orçamento das famílias no distrito.

O cuidado com os animais de estimação avançou em direção ao distrito de Icoaraci. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda), iniciou na manhã desta segunda-feira (22) os atendimentos da unidade móvel do programa Belém Animal Itinerante. Pela primeira vez na região, a estrutura de trailer permanecerá no distrito por 15 dias, oferecendo uma série de serviços veterinários gratuitos para cães e gatos.

A unidade está instalada na Divisão de Operações da Subprefeitura de Icoaraci (Rua 15 de Agosto, nº 901, no bairro Cruzeiro). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com a expectativa de realizar até 80 acolhimentos diários, priorizando tutores de baixa renda, protetores independentes e famílias em situação de vulnerabilidade.

Para a secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Eliana Uchoa, a ação descentraliza serviços essenciais e fortalece a saúde pública:

“Estamos trazendo o Belém Animal Itinerante para mais perto dos tutores que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar os serviços veterinários. Quando investimos em vacinação, castração, orientação e acompanhamento veterinário, estamos promovendo saúde pública, guarda responsável e qualidade de vida tanto para os animais quanto para suas famílias”, destacou a gestora.

Alívio para o bolso e carinho com os pets

O início das atividades reuniu diversos moradores logo nas primeiras horas. Foi o caso do autônomo Andrey Ribeiro, de 43 anos, que levou a cadela Lulu, de 1 ano, resgatada das ruas, para sua primeira consulta médica.

“Quando encontrei a Lulu, ela estava abandonada e precisando de ajuda. Sempre quis proporcionar os cuidados que ela merece, mas nem sempre é fácil. Ter esse atendimento aqui em Icoaraci é uma oportunidade muito importante”, relatou Andrey.

Quem também aproveitou a estrutura perto de casa foi a estudante Clessia Araújo, de 31 anos. Ela levou a gata Juliete, de 6 anos, para fazer a coleta de sangue preparatória para a castração. “É uma iniciativa que ajuda muitas pessoas a terem acesso a serviços que nem sempre cabem no orçamento”, apontou.

Serviços ofertados e próximos passos para a castração

A unidade móvel conta com uma equipe especializada para realizar os seguintes procedimentos na hora:

Consultas clínicas veterinárias e exames de hemograma;

Vacinação antirrábica e microchipagem;

Encaminhamentos para procedimentos especializados e orientações de bem-estar.

Fluxo para Castração: No caso dos exames laboratoriais (como o da gata Juliete), os resultados ficam prontos em até três dias. Após esse prazo, o tutor deve entrar em contato com os canais municipais para conferir o laudo e agendar a cirurgia de castração. Os telefones úteis são:

Hospital Municipal Veterinário (HVET): (91) 99286-7737

(91) 99286-7737 Clínica Municipal Veterinária: (91) 99334-3377

O que é necessário para garantir o atendimento?

Os atendimentos são gratuitos, mas focados na população que mais precisa de suporte financeiro. Para garantir a vaga do pet, o tutor deve comparecer ao trailer portando:

Documento de identidade oficial com foto; Comprovante de residência recente; Comprovante do CadÚnico (quem não possuir o cadastro federal deve apresentar comprovação de renda familiar de até dois salários mínimos).

Crédito: Paula Lourinho