Formação gratuita em panificação chega a Belém e amplia linhas de inclusão produtiva no setor alimentício

Belém passa a integrar, a partir do segundo semestre de 2026, o circuito nacional de qualificação profissional do projeto De Grão em Pão, iniciativa da Fundação Bunge voltada à formação gratuita em panificação e confeitaria para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A capital paraense estreia no programa com turmas previstas para iniciar em agosto, ampliando o alcance da política de inclusão produtiva em um dos setores mais relevantes da economia brasileira.

Ao todo, serão ofertadas 180 vagas distribuídas entre seis capitais: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e, pela primeira vez, Belém. Na capital paraense, o curso será realizado no Senai do Shopping Pátio Belém, com aulas no período da tarde e noite, de segunda a sexta-feira, ao longo de quatro meses.

A iniciativa combina formação técnica com desenvolvimento socioemocional e planejamento profissional, buscando não apenas qualificar, mas também preparar os participantes para o ingresso sustentável no mercado de trabalho. Durante o curso, os alunos recebem uniforme, material didático e bolsa auxílio, o que contribui para a permanência e conclusão da formação.

O programa também se destaca pela conexão direta com o mercado formal. Ao final da capacitação, os participantes são encaminhados para oportunidades de emprego com carteira assinada, um diferencial relevante diante do déficit de mão de obra qualificada no setor de panificação e confeitaria.

Dados da indústria apontam que o segmento movimentou R$ 164,12 bilhões em 2025, representando 1,29% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, além de gerar cerca de 1 milhão de empregos diretos. Ainda assim, a escassez de profissionais qualificados segue como um desafio estrutural.

A chegada do projeto a Belém reforça a importância de iniciativas integradas entre setor privado, instituições de ensino e entidades de classe para promover desenvolvimento econômico aliado à inclusão social.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem: Divulgação