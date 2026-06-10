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Vídeo: Shawn Mendes desembarca no Rio de Janeiro às vésperas do Dia dos Namorados

Cantor canadense vive relacionamento com Bruna Marquezine há cerca de seis meses.

O cantor canadense Shawn Mendes, 27, desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (10), poucos dias antes do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. O artista vive um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine, 30, há cerca de seis meses.

Ao chegar ao aeroporto, Shawn foi visto usando boné, óculos escuros e um look totalmente preto (“all black”). O cantor ainda sorriu e conversou rapidamente com fãs e pessoas que aguardavam sua chegada no local de desembarque.

Os rumores sobre o relacionamento entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine começaram a ganhar força em novembro de 2025, quando os dois foram fotografados juntos durante um show da cantora Dua Lipa, em São Paulo.

Em dezembro, Shawn também passou um período na Bahia, onde esteve na casa da cantora Ivete Sangalo, e, a partir de então, passou a ter encontros mais frequentes com Bruna. O casal chegou a passar o Réveillon juntos.

No início de 2026, os dois estiveram em uma temporada no Brasil e, posteriormente, também viajaram juntos para os Estados Unidos, reforçando a aproximação e os rumores de um relacionamento mais sólido entre o cantor e a atriz.

Foto: Webert Belicio / Agnews

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